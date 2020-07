¡Provocan a Andy Ruiz!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Andy Ruiz continúa con su preparación para su regreso a los cuadriláteros, más allá de que aún no tiene rival. No obstante, el “Destroyer” ha estado muy activo en sus redes sociales, donde aprovechó para hacer una encuesta entre sus seguidores para saber si les gustaría que enfrente a Dillian Whyte, pero justo en esta dinámica encontró una respuesta que no esperaba.



El mexicano publicó en su Twitter una imagen donde se ven él y Whyte, acompañado con el siguiente mensaje: “¿A quién tienes? Retuitea y déjame saber”, lanzó el pugilista.







Pero la respuesta de Dillian Whyte no se hizo esperar, pues de inmediato tundió al mexicano como ya lo había hecho en el pasado, cuando aseguró que el “Destroyer” se había negado a una contienda.



“Ve a comer pastel, hombre. Cuando te hicimos la oferta para pelear no hablabas en serio. Ahora gastaste la mitad de tu dinero y estás buscando pagar los dulces. Te veo luego, gordo”, reviró Whyte vía Twitter.