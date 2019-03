Provocan traileros pánico y desorden

Dos accidentes, uno de noche y otro de día, provocaron dos traileros en las inmediaciones de Saltillo, en el que afortunadamente solo resultaron asustados, provocaron daños materiales y originaron caos vehicular.El primer percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes en la carretera 57, cuando un camión de la línea Transportes Exprés del Norte, matrícula 9986LD, del estado de Oklahoma que transportaba tubos de aluminio salió del municipio de Arteaga.Cuando llegó al kilómetro 232, el conductor dormitó y se impactó contra la barrera de contención, así que cuando “recobró” el conocimiento dio un volantazo repentino, lo que ocasionó que el tonelaje de la carga venciera el contenedor hasta volcarse bloqueando ambos carriles.Ante la violenta caída del tractocamión, la caja se destruyó por completo dejando salir el material metálico que quedó regado sobre la carpeta asfáltica junto a los fragmentos del contenedor.El operador salió de la cabina por su propio pie sin presentar lesión alguna, por lo que paramédicos de la Cruz Verde se retiraron sin trasladar al responsable.El segundo accidente ocurrió ayer a las 11:00 horas en el periférico LEA, a la altura del bulevar Otilio González, luego de que un trailero se impactó contra una barrera metálica.Luego de que un trailero evitó impactarse contra un vehículo particular, un trailer perdió el control y se impactó contra la barrera metálica en periférico Luis Echeverría Álvarez, causando caos vehicular al derramar el combustible.Los hechos ocurrieron cuando el tractocamión de la empresa ETN Express, circulaba por la lateral de LEA, se proyectó contra el objeto fijo que le causó daños a la bomba decombustible.El chofer señaló ante las autoridades que esquivó a un carro Cavalier que se metió a su carril y al conducir a velocidad inmoderada, le fue imposible detenerse, así que intentó cambiarse de carril, pero perdió el control y se impactó en el costado derecho.El tráiler acabó con daños en la parte frontal derecha, golpe que ocasionó el derrame del diésel por toda la avenida y tuvieron que acudir elementos del cuerpo de bomberos para limpiar el combustible.En cuanto a los daños solo fueron materiales para el camión y el conductor no requirió ser valorado por paramédicos debido a que no presentaba molestias.