Provocaría injusticia el retiro de Carrete

Saltillo, Coah.- Estando en la anteasala del quirófano al capitán de los Dinos de Saltillo, Daniel Carrete, le dijeron que el seguro de gastos médicos mayores no alcanzaba a cubrir la operación de su rodilla y él debía desembolsar 150 mil pesos adicionales, así que abandonó el nosocomio al contar con un seguro paupérrimo que no le solucionó una necesidad prioritaria.



Ante esta situación Carrete optó por salir del hospital e irse a su casa a la espera de que el seguro se haga cargo, junto con la LFA y el equipo de Dinos, de su operación en la rodilla, lesión sufrida en el último juego de temporada en casa.



Buscando la mejor opción para la cirugía, ya que el año pasado lo operaron de la misma rodilla, Carrete acudió al Muguerza, ya que cuenta con uno de los mejores cirujanos especialistas para su lesión.



Sin embargo, luego de internarse y estar con suero por casi 24 horas y esperando entrar a quirófano, le indicaron que la aseguradora por parte de la LFA no alcanzaba a cubrir todos los gastos con un monto de 350 mil pesos, ya que tenía un tope de 200 mil pesos.



De tal manera que el capitán de la Ola Morada debía sacar de su bolsa 150 mil pesos, lo cual no es justo, pues los gastos generados por su lesión los debe pagar el seguro, el cual se da por parte de la Liga.



Ahora el capitán está a la espera de ir a un hospital diferente, que cuente con todo lo necesario para la cirugía, en especial con un cirujano capaz de solucionar su malestar, y que, por supuesto, se adecue al monto que paga el seguro, el cual es muy poco, en especial porque en esta disciplina del deporte de las tacleadas debe ser de mayor cantidad por el tipo de lesiones que pueden causarse dentro del campo.



Para este año Carrete estaba en duda precisamente por la operación de 2019 de su rodilla que lo dejó fuera de la CFL y lo mantuvo en recuperación mucho tiempo, siendo hasta inicios de este año que ya pudo correr e ir al gimnasio, sin embargo, durante un juego de la temporada regular volvió a lesionarse, requiriendo una nueva operación.



Hasta donde se sabe Daniel para la próxima temporada no regresa, pues ante estas dos lesiones su capacidad dentro del campo se vería mermada, y de sufrir otra lesión, quizá sufra las consecuencias más adelante, por ello el capitán optaría por el retiro del emparrillado tras una larga carrera con los Auténticos Tigres, la Selección Mexicana y el futbol americano profesional con los Dinos y la CFL con Eskimos de Edmonton, donde estuvo en campo de práctica.