Próximo lunes abre Hospital General de ISSSTE en Tláhuac

El próximo lunes iniciará operaciones el Hospital General del ISSSTE “Tláhuac”, en donde en una fase inicial se dispondrá de 120 camas generales y 50 con ventilador, para atender a pacientes con Covid-19.El lugar, considerado como el más moderno de América Latina, cuenta con 35 mil metros cuadrados de construcción y tuvo una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.En él laborarán mil 481 especialistas de la salud y se contará con 400 camas: 250 censables y 150 no censables; una sala de hemodiálisis de 50 sillas; 42 consultorios; ocho quirófanos y 32 especialidades."Queda hecho que se está trabajando, he visto que la gente, los médicos, las enfermeras que están aquí presentes y a las cuales, no me gusta darles la espalda sino estar detrás de ellos siempre, que conducen lo más importante: la vida de los mexicanos.", mencionó Jorge Alcocer, secretario de Salud federal.Por su parte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que durante la pandemia autoridades federales y locales han trabajado en conjunto para hacer frente a la situación."Hay una enorme coordinación entre todas las instituciones de salud en la Ciudad de México, en estos momentos de emergencia sanitaria del INSABI y de todas las instituciones para que no falte ningún insumo en los hospitales y que haya suficientes camas.Los funcionarios, incluido el director general del IMSS, Zoe Robledo, quien también estuvo presente, realizaron un recorrido por el lugar para supervisar las condiciones del inmueble, así como de los insumos con los que se atenderá a la población contagiada por el Coronavirus, sin importar si son o no derechohabientes del ISSSTE.

Con información de Excélsior