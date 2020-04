Proyectan cierre total de comercios y empresas en Coahuila

Escuchar Nota

“Estaremos analizando los diferentes casos que hay en la entidad. Se trata de hacerles ver cuál es la responsabilidad que tenemos todos de evitar la propagación del coronavirus“, expresó Riquelme Solís.



El gobernador @mrikelme informó este martes que previas inspecciones de los diferentes rubros, para esta semana se #analiza el #cierre en su totalidad de los #establecimientos comerciales y empresas en la entidad que no son esenciales y están generando movilidad ciudadana. pic.twitter.com/JRcEEmOpka — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) April 29, 2020

informó este martes que previas inspecciones de los diferentes rubros, para esta semana se analiza el cierre en su totalidad de los establecimientos comerciales y empresas en la entidad que no son esenciales y están generando movilidad ciudadana.de los comercios ya no están operando.Es porque esta y la próxima semana son cruciales que se intensificarán las acciones para restringir la movilidad de los ciudadanos con el propósito deLas empresas que siguen trabajando, esta semana se van revisar, pues no habrá influyentismo, advirtió.Se ha dejado trabajar a algunas porque lo hacen de manera responsable, en tanto que otras sólo tienen disponibles sus áreas de crédito y cobranza., por ese motivo esta semana se inspeccionarán y se definirán cuáles cierran esta semana y las medidas de prevención que aplican.