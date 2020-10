Proyectan diputados ingresar 6.2 bdp en el 2021

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con 18 votos a favor de Morena, PT y Verde y 11 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados logró aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el 2021 que plantea una recaudación para el Estado de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos.



En el dictamen, que ya fue enviado al pleno para su debate y aprobación, fue eliminado el artículo transitorio en el que se proponía que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) trasladara a las arcas de la Federación 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud, mejor conocido como de Gastos Catastróficos y con el que se atienden enfermedades graves y costosas.



La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, informó que la eliminación de este transitorio se dio de manera unánime y recordó que la iniciativa del Ejecutivo federal contenía un artículo transitorio para que el Fondo de Salud para el Bienestar, a más tardar el 1 de abril de 2021, se concentrara en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.



Modificaciones



Los diputados aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, el cual modificó la iniciativa original de la Secretaría de Hacienda en temas como visitas domiciliarias, bloqueo de plataformas digitales y el impuesto al espectro radioeléctrico, entre otros.



La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) quedó fuera del dictamen debido a que el único artículo que se mencionaba en la iniciativa que envió Hacienda era el referente a la cuota complementaria del IEPS a gasolinas, la cual se excluyó.



Entre los cambios propuestos por el Gobierno federal y aprobados con modificaciones y adiciones se encuentran el uso de dispositivos tecnológicos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en visitas domiciliarias para la constancia de activos en domicilios fiscales, así como el bloqueo temporal del acceso al servicio digital de empresas que operen en el extranjero y que no paguen impuestos, no tengan un representante legal, RFC, o firma electrónica avanzada.



Para el uso de dispositivos tecnológicos del SAT se adicionó que cuando estos sean utilizados, la autoridad deberá encriptar la información y garantizar que esta no sea expuesta de manera indebida.