Proyectan en Bosque Chapultepec Centro de Cultura Ambiental

Escuchar Nota

"El concurso está abierto a biólogos, botánicos, ecólogos, ingenieros ambientales, arquitectos urbanistas, arquitectos de paisaje y artistas en general", explica en entrevista el arquitecto Ernesto Alva, quien es responsable del certamen.



"Esto es muy importante, porque muchas veces los concursos están dedicados solamente a una profesión; es muy común encontrar concursos de arquitectura en donde se invita sólo a arquitectos, y éste no es así".

"Utilizando parte de esta infraestructura, porque también hay un tren que antiguamente funcionaba y paseaba por el parque directamente, se quiere rehabilitar esta zona, mejorarla, reforestarla otra vez, y para eso se convoca al concurso en esta primera etapa", detalla Alva.

"La huella de este posible pabellón es muy pequeña. No hay que imaginarse un edificio grande, de concreto, todo masivo y brutalista. Se le está dando prioridad a la restauración ambiental y solamente esto sirve como apoyo para poder generar actividades, recursos y sustentabilidad en el manejo de este proyecto", explica Orozco en entrevista.

"Este centro cultural es un área flexible, un área que permite realizar muchísimas actividades directamente como exposiciones, reuniones, eventos culturales, sobre la discusión acerca del medio ambiente, eventos sociales y trabajos de investigación, talleres para que la gente vea cómo recuperar el medio ambiente, cómo se dan las plantas de un jardín etnobotánico. Es un centro vivo", puntualiza Alva.

"Un jardín no es un proyecto que se vaya a ver concluido al finalizar el proyecto y al finalizar la obra. Un jardín, y sobre todo un jardín etnobotánico y un jardín temático, se van realizando con el tiempo, y eso requiere su mantenimiento para que el jardín vaya tomando forma", previene el arquitecto.

Un total deconcursan para diseñar el proyecto de un nuevoen la Segunda Sección del, englobado en unComo parte del proyecto, uno de los prioritarios de la Administración actual, el concurso privilegia la colaboración entre profesionistas de distintos saberes para realizar una obra ecológica integral.Los equipos participantes, que debenconcluyeron la semana pasada la entrega de sus propuestas para el jardín y el centro.El predio a intervenir tiene una extensión cercana a lasy se ubica en un lugar privilegiado de lay sus pares de Energía y de Historia Natural, además de estar próximo al Lago Menor.Asimismo, la ubicación detallada en la convocatoria está cerca del Cárcamo de Dolores, de las fuentes de Xochipilli y Tláloc, y está delimitada por las avenidas de los Compositores y Rodolfo Neri Vela.De acuerdo con el encargado del certamen, la intención es que el, además deque componen el predio.Por otro lado, else propone a los equipos concursantes como un área no invasiva que habrá de ser instalada donde actualmente se encuentra un estacionamiento.Según Gabriel Orozco, director del proyecto integral Chapultepec, Naturaleza y Cultura, para el centro, como en otras áreas del Bosque, para asegurar queLos concursantes deben de tomar en cuenta que es necesario dotar al pabellón de una estructura que permita flexibilidad en la programación de dicho espacio.El próximo lunes se darán a conocer lasdel concurso para crear un nuevo jardín etnobotánico en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, dentro del llamado Centro de Cultura Ambiental, que forma parte del proyecto integral Chapultepec, Naturaleza y Cultura.Los equipos seleccionados pasarán a una siguiente etapa en la que deberán presentar sus anteproyectos en marzo de 2021.Ese mismo mes se dará a conocer al equipo ganador, mismo que tendrá que desarrollar un proyecto ejecutivo que pueda ser construido en su totalidad con unAunque no existe una fecha fija, el coordinador del concurso, el arquitecto, espera que la obra pueda comenzar a llevarse a cabo en agosto de 2021, pero tomará tiempo ver el jardín ya en su totalidad, advierte.