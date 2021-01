Proyectan recaudar 150 mdp de predial en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Al señalar que en los años recientes se han alcanzado cifras récord en la recaudación del impuesto predial de Ramos Arizpe, el alcalde José María Morales Padilla dijo que este 2021 se tiene la meta de alcanzar 150 millones de pesos.



Dijo que en el 2019 se tuvo una recaudación de 128 millones de pesos, en 2020 aumentó a 148 millones y para este año, la proyección es llegar a los 150 millones de pesos.



“La principal estrategia es generar confianza entre la ciudadanía, porque la gente observa que sus contribuciones se traducen en obra pública y mejoras en los servicios públicos”, indicó.







Eficiencia



Expuso que uno de los criterios para la distribución de las participaciones federales es la eficiencia en el cobro del servicio del agua y del impuesto predial, pero en el caso de Ramos Arizpe, no han aumentado las asignaciones que manda la Federación.



Comentó que en el 2020 este municipio tuvo un impacto negativo por el recorte en recursos federales, por 22 millones de pesos, pero en términos reales fue de cuatro millones de pesos.



Explicó que lo anterior, debido a que se activó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con lo que recibió 18 millones de pesos.



Agregó que en el 2020 se tuvo un recorte de cuatro millones de pesos en las participaciones federales. De no haberse activado el FEIEF se hubiera tenido una situación más complicada.



“Estaremos revisando que en este año también se cuente con los recursos suficientes en ese fondo de estabilización para amortiguar el impacto de los recortes federales”, agregó.



Subrayó que pese a la eficiencia en el cobro del impuesto predial no ha representado para Ramos Arizpe más participaciones federales, a pesar de que es uno de los criterios para la distribución de esos recursos.