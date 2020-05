Proyectan seguros médicos a obreros

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En una fría conmemoración del Día del Trabajo y en medio del paro productivos debido a la emergencia epidemiológica, además de la preocupación por la conservación del empleo se busca el acceso de los trabajadores a seguros de gastos médicos, en una estrategia más humana.



“Las siguientes negociaciones van a ser una demanda sentida y humana por el bienestar de los trabajadores en Coahuila”, dijo Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM, la cual agrupa a 185 mil trabajadores en 650 contratos colectivos con empresas de todos los tamaños.



“Hemos visto la crisis de salud en las instituciones… En este momento los trabajadores no tenemos otra alternativa que no sea el Seguro Social. Vamos a iniciar un estudio para ver la posibilidad de que los trabajadores tengan acceso a medicina privada mediante los seguros de gastos médicos”, subrayó.



Al reiterar que lo más importante es salvaguardar la salud de los trabajadores y sus familias, lamentó que la suspensión de labores se posponga un mes más e hizo un llamado a los empresarios a solidarizarse con sus empleados.



El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los mártires de Chicago, los de río Blanco y Cananea, sin embargo, por primera vez en la historia no se tendrán actos masivos de conmemoración debido a las restricciones por el Covid-19.