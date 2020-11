Prueba Speitzer la miel del éxito; es el mexicano de moda

Escuchar Nota

CDMX-. Me gusta que puedan separar las cosas y que vean mi trabajo antes que lo demás”, decía en una entrevista el actor el pasado verano, justo cuando empezaba a disfrutar del éxito de Oscuro Deseo, una de las dos series de Netlfix, junto a Alguien Tiene que Morir, con las que se ha convertido en uno de los hombres del momento.



Su relación con Ester Expósito, una de las protagonistas de Élite y compañera de reparto en Alguien Tiene que Morir, ha contribuido también a que Alejandro Speitzer esté en boca de todos.







“Cuando uno quiere algo algo hay que cuidarlo, para mí una forma de cuidarlo es quedándonoslo nosotros”, comentó al respecto en el Festival de Málaga.



Aunque su éxito en Europa es reciente, el actor es muy conocido en México, no en vano tiene a sus espaldas dos décadas de experiencia en teatro y televisión, una carrera que empezó a los 5 años y que hace un año, con El Club, un drama criminal dirigido por Camila Ibarra, dio su salto internacional gracias también a Netflix.



Alejandro nació en Culiacán, Sinaloa, el 31 de mayo de 1995 y, con 5 años debutó en Plaza Sésamo, y luego protagonizó Rayito de Luz, la primera de una larga lista de telenovelas y series en las que ha participado durante dos décadas.



Su popularidad aumentó gracias a Aventuras en el Tiempo y luego llegaron Cómplices al Rescate; Amy, la Niña de la Mochila Azul, y Misión S.O.S., hasta dejar las series infantiles y aparecer en telenovelas como Bajo las Riendas del Amor, Atrévete a Soñar o Esperanza del Corazón.



En total, Alejandro ha formado parte del elenco de una veintena de series y telenovelas antes de su éxito internacional, además de subirse a las tablas con los montajes Aladino y la Lámpara Maravillosa (2012), La Bella Durmiente (2012), Vaselina (2013) y Straight (2018).



En su debut sobre las tablas coincidió con Minnie West, su novia desde entonces y hasta su llegada a España, y con la que en 2015 montó su propia productora audiovisual.



Salto internacional



La gran oportunidad le llegó de la mano de las producciones de Netflix, con las que Alejandro se dio a conocer fuera de México, incluida El Club, serie mexicana de 25 episodios en la que comparte cartel con Axel Arenas, Jorge Caballero y Minnie West, que dan vida a un grupo de jóvenes ricos que acaban involucrados en el narcotráfico.



Aunque sin duda la serie con la que saltó al éxito definitivo fue Oscuro Deseo, una historia de suspenso pasional en la que Alma (Maité Perroni), profesora universitaria, explora sus deseos con Darío, interpretado por Speitzer, mucho más joven que ella, y que esconde oscuros secretos, mientras se resuelve el misterio de una muerte.



El actor señala que una de las cosas que le atraían de la historia es que “toca temas importantes. En un inicio el feminicidio, el acoso, la violencia, de eso que muchos quieren llamar amor y que no es amor, es obsesión”, contó.



El drama confirmó su renovación con una nueva temporada para 2021.



“Y qué decir del día que me enteré de que compartiría el set con Carmen Maura”, confensó recientemente en su perfil de Instagram, coincidiendo con el lanzamiento de Alguien Deber Morir. “Carmen Maura me hizo olvidarme del nerviosismo cuando me dijo: ‘Esto no es para tomárselo tan en serio’”.



La miniserie protagonizada por Maura y Cecilia Suárez, cuenta con un reparto en el que además de Speitzer también están Ernesto Alterio, Ester Expósito y Pilar Castro. Un thriller de tres capítulos, creado por Manolo Caro y que gira en torno a la sociedad conservadora del franquismo, y que supone un nuevo hito en la carrera del actor mexicano.