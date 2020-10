Pruebas contra Cienfuegos pueden fracturar relación con EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las pruebas que presente la Fiscalía de la Corte de Distrito de Nueva York en contra del general Salvador Cienfuegos, pueden fracturar la relación de cooperación con Estados Unidos, de confirmarse que se espía a funcionarios mexicanos, afirmó María de Haas Matamoros.



La maestra en Asuntos Internacionales en Política y Seguridad Nacional y en Administración Militar, indicó que será crucial el momento en el que el fiscal Seth DuCharme presente esas evidencias ante un juez, por la respuesta que tenga que emitir el Gobierno de México.



“Será interesante que el fiscal DuCharme, que acusa al general Cienfuegos por parte de la Fiscalía de Nueva York, presente las pruebas en las que determine si el gobierno de Estados Unidos estaba espiando a un secretario de Estado en funciones en ese momento.



“Va a ser penoso presentar esa evidencia sin causar un roce diplomático, porque eso generaría, podría inducir que el gobierno de Estados Unidos estaría espiando al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, indicó la especialista.



De Haas Matamoros, civil con Maestría en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, explicó que aceptar la intervención de llamadas telefónicas a funcionarios federales es una clara violación a la soberanía del país, que afectará la cooperación bilateral.



“En materia de la relación en materia de cooperación bilateral, de seguridad y defensa, genera un retroceso; se han trabajado muchos años para que los militares de ambos países puedan trabajar a través de la diplomacia militar a favor de la seguridad regional.



“Va a generar más desconfianza en los mandos militares de este momento, por precisamente ver que la acusación es un atropello a la justicia mexicana, se sostiene esa acusación en base a pruebas obtenidas de manera ilegal”, dijo.







De Haas Matamoros indicó que se debe poner atención al momento político en el que fue detenido el ex secretario de la Defensa, general Cienfuegos Zepeda, en pleno proceso de campañas electorales en EU.



Explicó que, además de afectar la relación diplomática y militar, el hecho busca afectar a la institución que en estos momentos es pilar en el proyecto político, de construcción infraestructura y de bienestar del presidente López Obrador.



“La Sedena se ha vuelto el brazo o el pilar del Estado más importante para la Cuarta Transformación también, se quiere deslegitimar o abatir la imagen de incorruptibilidad de Ejército Mexicano, con una acusación sostenida en pruebas frágiles u obtenidas ilegalmente.



“Esto es lo que está minando la confianza de México en depositar en la Sedena las labores, no sólo de seguridad pública, que ya son constitucionales, sino también en proyectos estratégicos para el bienestar.



La especialista en Asuntos Internacionales en Política y Seguridad Nacional agregó que el Gobierno de México debería estar buscando la extradición del ex secretario de la Defensa Nacional, para juzgarlo a partir de las leyes mexicanas.



De Haas Matamoros explicó que fue correcta la decisión de asumir la vocería de este caso, para buscar cuidar el manejo político con prudencia.



“Está siendo muy prudente, como el caso toca aspectos mus sensibles de la relación bilateral, y puede generar más desconfianza a alto nivel, no solo de secretarios de Estado.



“Es preciso que se tome en cuenta la evidencia que va a presentar ese fiscal, es cuando deberá haber una respuesta del presidente. La prudencia es esencial para proteger a las instituciones”, comentó.