‘Pruebas de EU contra Cienfuegos no son válidas en México’

"Todas esas pruebas que pudiesen haber sido presentadas en una Corte de EU, en México carecerían de todo valor porque, a mi consideración, se obtuvieron de forma ilícita", consideró el abogado César Gutiérrez.

"Si una persona de alto perfil o que formara parte del Gobierno es investigada, tendría que ser notificada por su contraparte. En este caso, Estados Unidos, y no existió esa notificación a México, desde ese punto de vista es ilegal cualquier prueba".



Especialistas en seguridad coincidieron en que será difícil que la Fiscalía General de la República pueda llevar a juicio al General Salvador Cienfuegos, con base en las pruebas recabadas por Estados Unidos, debido a que éstas pueden resultar no válidas.Eduardo Guerrero advirtió que varias pruebas incluidas en el expediente de 700 hojas, entregado a México, podrían ser declaradas improcedentes, con base en la legislación mexicana., si es que hay, no podrían ser utilizadas como pruebas, pues no fueron autorizadas por un juez mexicano.