Son lícitas, pruebas de FGR contra Emilio Lozoya: Juez

Ciudad de México.- José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República contra Emilio Lozoya son lícitas y no advierte violación a los derechos humanos del ex director de Pemex.



El juzgador ha realizado un exhaustivo recuento de los argumentos expuestos por la FGR y las partes ofendidas, es decir por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de las declaraciones de Emilio Lozoya.



A las 18:59 el juzgador decretó una pausa para revisar la conexión tecnológica de Emilio Lozoya, quien se encuentra compareciendo desde el Hospital Ángeles del Pedregal. En su primera audiencia virtual, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por el caso Agro Nitrogenados, incluso advirtió que denunciará a los autores de estos hechos.



A través de una videoconferencia, el ex funcionario acusó que fue "sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentado", mientras que la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso en su contra.



Con información de Milenio