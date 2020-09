Pruebas de vacuna están en pausa temporal: AstraZeneca; se investiga evento único

Escuchar Nota

"Esta es una acción de rutina que sucede siempre" que se produce una situación similar mientras se investiga, indicó el portavoz de la empresa sueco-británica, quien dijo que se "está trabajando para acelerar la revisión de ese incidente único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo".

"Aparece un resultado negativo, inesperado, se detiene el ensayo por precaución y se investiga para ver qué puede haber pasado. Ante todo seguridad, luego nos preocuparemos de la eficacia", subrayó.





"Estamos complacidos -destacó la OMS- de ver creadores de vacunas que garantizan la integridad científica de los ensayos y están sujetos a los estándares y reglas del desarrollo de vacunas", indicó la entidad, que coordina los esfuerzos mundiales contra la pandemia.



El desarrollo de la candidata a vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca ha sufrido un parón al detectarse una enfermedad en uno de los participantes. Una decisión que, que espera una solución a la enfermedad.La posible vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford,, pero ahora debe poner en pausa los ensayos después de que un voluntario en Reino Unido sufriera una enfermedad "potencialmente inexplicable", anunció un portavoz de la compañía.La candidata a vacuna, la última antes de obtener todos los permisos tras demostrar la seguridad y la eficacia, para lo que se estaba probando con miles de personas en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica.Pero aunque parar los ensayos de una vacuna o medicamento no sea excepcional, la decisión ha acaparado toda la atención del mundo, que desde el inicio de la pandemia ha aprendido a seguir día a día los desarrollos de la investigación científica, en la que habitualmente los caminos no suelen ser rectos y ni despejados.El español Lluís Montoliu, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y experto en edición genética, apuntó hoy en su cuenta de Twitter que se debería aprovechar esta noticia para convertirla en algo "positivo y esperanzador".La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, "cuando surge una enfermedad potencialmente inexplicable en el participante de un ensayo, que puede o no tener relación con la vacuna que se está evaluando, investigar es una práctica de rigor".Y es que,y el requisito indispensable que debe guiar los ensayos clínicos.Los ensayos clínicos se hacen para comprobar la seguridad del producto y descartar efectos secundarios, por lo que, aseguró el ministro de Ciencia e Innovación español, Pedro Duque.La decisión de la farmacéutica -dijo Duque- muestra que "los mecanismos de regulación funcionan" y agregó que lo importante es la eficacia y la seguridad "y esta información nos garantiza que, en este proceso, la seguridad es lo primero. Las vacunas que lleguen a Europa lo harán en condiciones óptimas de seguridad".La Comisión Europea tiene con AstraZeneca elde compra anticipada de dosis de los que ha negociado hasta ahora, el cual le garantiza acceso a, al menos, 300 millones.El contrato, que abre la puerta a la adquisición de 100 millones de dosis adicionales, se rubricó en nombre de los Estados miembros y distribuiría las dosis de forma proporcional en función de la población de cada país.Desde Bruselas, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Maros Sefcovic, indicó que una pausa de este tipo "puede suceder de manera normal en cualquier ensayo clínico" y que "un único evento no es suficiente para sacar conclusiones en firme".Además, hizo hincapié en que "la Comisión Europea nunca comprometería la seguridad o el tiempo necesario para asegurarla en los ensayos clínicos. Que sea segura es un requisito fundamental en cualquier vacuna que llegue a los mercados europeos"., pero no "necesariamente" un revés, pues depende de lo que los expertos encuentren cuando haga la investigación sobre lo sucedido.