Pruebas rápidas de covid-19 no son tan efectivas: OPS

“No tenemos la certeza de la tasa de transmisibilidad de las personas sin síntomas. Hay estudios que sugieren hasta un 40 por ciento de transmisión en personas sin síntomas, o sea, todavía hay mucho por contestar pero las medidas no farmacéuticas, el distanciamiento social, el lavado de manos, uso de mascarilla hacen su efecto”, aseguró el director enfermedades transmisibles de OPS, Marcos Espinal.“La recuperación completa total de los pacientes puede ser muy larga; sin embargo la mayoría de los países están tomando criterios de recuperación cuando la prueba posterior sale negativa”, abundó Espinal.



“Las pruebas de seroprevalencia deben de hacerse bajo la supervisión de la OPS porque muchas de estas pruebas no tienen la efectividad y especificidad necesaria para dimensionar la magnitud del problema, solo ayudarán un poco a ver el cuadro, no el diagnostico, por eso se deben seguir con las pruebas de PCR y medidas higiénicas”.



Y por eso “no lo estamos recomendando en este momento, es el día de hoy, porque no existe evidencia suficiente para dar conclusiones sobre sus beneficios o riesgos. Estamos en la fase de investigación y su eficacia está en proceso de evaluación a través de varios ensayos clínicos aleatorizados”.

no son tan efectivas porque son “pruebas de anticuerpos” y no todas son tan eficaces.Aunado a lo anterior, la OPS advirtió que más que “aplanar la curva” es necesario “controlar la transmisión del covid-19” a través de ampliar la “capacidad de testeo o pruebas de PCR”, incluyendo exámenes que confirmen que el virus ya no está reactivo y continuar con el seguimiento de contactos sintomáticos así como asintomáticos.El director enfermedades transmisibles consideró que las pruebas rápidas no son tan efectivas porque son “pruebas de anticuerpos” y no todas son tan eficaces.Coincidió con Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, sobre la importancia de que los países revisen la posibilidad de realizar una segunda prueba diagnóstica de PCR para determinar cuándo un paciente debe de ser catalogado como “recuperado”.Pero por el momento, aclaró, los países están siguiendo las guías de manejo clínico avaladas de la Organización Mundial de la Salud para registrar al paciente en la base de datos de “recuperados” tras haber transcurrido al menos 21 días después de la toma de la muestra.No obstante, abundaron, se debe de seguir dando un seguimiento específico a los casos sintomáticos y buscar a los asintomáticos que no han acudido a los servicios de salud, considerando, sobre todo la sobrecarga de los servicios hospitalarios.También consideraron que el uso del plasma convaleciente sigue “sin tener evidencia suficiente para dar conclusiones de cuánto beneficios aporta”Si bien, detallaron, es una metodología conocida y estandarizada para algunos virus de la región, entre estas, el virus de la fiebre hemorrágica en Argentina y en enfermedad contra el virus del Ébola en el África, no forma parte de “los tratamiento estándar contra el covid 19”.Con información de Milenio