PSG confirma tres casos positivos de coronavirus en su equipo femenil

"Los resultados de los test efectuados antes de la reanudación de la actividad, hacen aparecer tres casos positivos al covid-19: dos jugadoras del equipo Sub-19 y una del grupo profesional", detalló el PSG en un comunicado.

Tres jugadoras del, cuyas identidades no fueron reveladas, dieron positivo al covid-19, anunció el club parisino.El club no precisó si la jugadora profesional había dado positivo a un, que permite decir si la persona está infectada en el momento del test, o a uno, que indica si ha estado antes en contacto con el virus.En la plantilla masculina del, las series de test habían permitido detectar tres casos "anteriores" de covid-19 en los jugadores, que no eran ya contagiosos y que no habían cuestionado laElque debe reanudar el entrenamiento el lunes,, contra Burdeos el 2 de agosto, y para su duelo de cuartos de final de la Champions contra Arsenal, el 22 de agosto en San Sebastián (España).