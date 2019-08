PSG rechaza otra vez oferta del Barcelona por Neymar

PSG ha rechazado la segunda oferta formal de, que ascendía a 160 millones de euros fraccionados en dos pagos e incluía la posibilidad de rebajar el precio con, cedido, e, traspasado.Según informa L'Équipe el equipo de París, ha determinado no acceder a una nueva oferta del Barcelona, porque no tiene tiempo de ponerse de acuerdo con ambos jugadores. De esta forma los franceses insistieron de nuevo en que no traspasarán apor menos deEl jugador, por su parte, espera resolver la situación cuanto antes y desde el lunes presiona en privado a la cúpula deportiva depara que escuche la propuesta barcelonista.El deseo de Neymar y de Barcelona es acelerar al máximo la operación para, si procede, presentarlo cuanto antes y que acuda a la convocatoria con la selección brasileña de la próxima semana ya como nuevo jugador barcelonista.