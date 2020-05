Psicóloga de Danna Paola le escribió preocupada por sus tuits

Escuchar Nota

No intentes aparecer así, e intentar hacer crecer de nuevo la flor que dejaste morir hace semanas... — Danna Paola (@dannapaola) May 21, 2020

Lo único bueno de esta cuarentena, son ustedes y todas las canciones... — Danna Paola (@dannapaola) May 22, 2020

Mi psicóloga me acaba de escribir ... — Danna Paola (@dannapaola) May 22, 2020

La llamada con la psicóloga hoy duro 3 horas... — Danna Paola (@dannapaola) May 22, 2020

.- Si bienha admitido en ciertas ocasiones que se encuentra feliz, es normal que, como cualquier persona, tenga sus altibajos. Y es que a pesar de encontrarse bien en muchos aspectos de su vida, la cantante ha mencionado también en sus redes sociales que no le va muy bien en el amor, por lo que a veces tiene bajas en su estado de ánimo que se hacen muy evidentes por lo que publica en redes sociales.Desde la tarde de ayer,comenzó a tuitear con una frase deprimente que luego compartió también en sus historias de Instagram. Este contenido, por supuesto era visible para todos sus seguidores, incluyendo su psicóloga, quien, según la actriz, terminó por escribirle preocupada por sus recientes publicaciones.​Y es que después del primer tuit, siguieron algunos otros, que incluían frases de conversaciones con alguien misterioso. Además, Danna aseguró, también en su cuenta de Twitter que "lo único bueno de la cuarentena" eran sus fans y "las canciones", por lo que despertó la alarma en su psicóloga, pues muchas personas están teniendo problemas para adaptarse al encierro.Poco después de estos tuits, la cantante aseguró, en un tono divertido, que su psicóloga acababa de escribirle y finalizó agradeciendo a sus seguidores por "leer las locuras" de esa noche.Hoy, por medio de la misma red social dio a entender que ayer que habló con su psicóloga acordaron una cita de terapia psicológica, pues hoy tuiteó que la llamada con ella había durado cerca de tres horas. Por supuesto, sus fans no han dejado de escribirle mensajes de aliento para mostrarle su apoyo en este momento difícil.decidió abrir su corazón y contar a sus fans, la historia de una de sus piezas más aclamadas de su último disco Sie7e, "Dos extraños". Ésta fue la primer canción que escribió la cantante y habla sobre desamor, sobre una relación que terminó en lágrimas, y la interprete confirmó que está inspirada en una experiencia real, reciente y muy dolorosa para ella.Por medio de un hilo de Twitter,afirmó incluso que, de no haber tenido tan destrozado el corazón, la canción no existiría, y relató la historia, sin revelar nombres, sobre una relación que terminó mal con una persona que "será siempre especial" para ella. Puedes leer aquí la historia completa.Información por Milenio