PSV, con Lozano y Gutiérrez, ansía volver al triunfo

Con la finalidad de continuar en la cima de la clasificación de la Liga de Holanda, este jueves el PSV Eindhoven, donde militan los futbolistas mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, le hará los honores al PEC Zwolle.En duelo correspondiente a la jornada 28 de la máxima categoría del futbol holandés y que se efectuará en el Philips Stadion, los “granjeros” esperan hacer valer su condición de local, ante un rival que lucha por alejarse cada vez más de la zona de descenso.PSV llegará a este encuentro con deseos de revancha debido a que en la fecha anterior perdió el clásico ante Ajax Ámsterdam, que recortó distancias en la tabla de posiciones.Los dirigidos por Mark Van Bommel comandan la Eredivisie con 67 unidades, pero mañana ya no podrá sufrir un descalabro frente al PEC, pues Ajax, que suma 65 puntos, podría asaltar al liderato.Pese a lo anterior mencionado, Van Bommel restó importancia a la posibilidad de ceder el primer puesto de la clasificación, siempre y cuando al término de la campaña el PSV se quede con el liderato y el campeonato.“No me importa si estamos en la cima o en la búsqueda, siempre y cuando seamos campeones al final de la temporada”, señaló el técnico del cuadro de Eindhoven durante conferencia de prensa previa al choque de este jueves.Como es habitual, el delantero “Chucky” Lozano apunta para ser titular con el PSV, tal y como sucedió en 25 encuentros de la actual campaña, en la que de paso presume 15 anotaciones.Por su parte, Erick Gutiérrez poco a poco ha perdido protagonismo en esta su primera aventura en el futbol europeo, apenas ha tenido actividad en 12 cotejos, de los cuales sólo en cuatro fue titular. En este 2019 sólo totaliza 80 minutos jugados.“Guty”, 23 años de edad, no juega desde el pasado 3 de febrero, por lo que prácticamente ya cumplió un mes sin tener el voto de confianza del estratega Mark Van Bommel.