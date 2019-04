PSV recupera liderato en Holanda

El PSV de los mexicanos Hirving Lozano y Érick Gutiérrez venció 4-0 al PEC Zwolle y recuperó el liderato de la Eredivisie.Luego de caer la semana pasada ante el Ajax (68) en duelo directo por la cima del torneo, los Granjeros necesitaban la victoria para ponerse dos puntos por encima del cuadro de Ámsterdam con 70 puntos.Un doblete del capitán Luuk de Jong al 24" y 76", otro más de Steven Bergwjin al 62" y un cuarto de Donyell Malen al 90"+3 fueron suficientes para que el PSV se llevara la victoria en casa.Lozano jugó 78" minutos y aunque no pudo anotar pero se mostró muy activo en el ataque y consiguió asistir a De Jong en el tercer gol del partido.Nuevamente, Érick Gutiérrez no tuvo minutos, lo que pone en duda su futuro en el equipo holandés, donde no tiene actividad desde el 3 de febrero.