PT se deslinda de video difundido que ataca a medios de comunicación

Las y los @DiputadosPTLXIV respetamos la libertad de expresión y el derecho de la gente a ser informada. @lopezdoriga pic.twitter.com/Jv25UWeYxw — Diputados PT LXIV (@DiputadosPTLXIV) May 27, 2020

Quiero aclarar que las y los @DiputadosPTLXIV no respaldan el video retomado por @lopezdoriga. Esperamos que se aclare pronto este malentendido. — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) May 26, 2020

Ahora hasta los diputados del PT. ¡Qué cara dura...! ¡Qué poca vergüenza! pic.twitter.com/kbIR7LQBkv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 26, 2020

Eldifundido a través de las redes sociales titulado, el cual no fue realizado ni autorizado por este instituto político.El PT señaló en un comunicado que rechaza y, "a los que respetamos en su labor periodística como en su libertad de expresión, ya que dan muestra de un país de democracia y pluralidad".Agregó que es lamentable que, ya que quienes lo hayan firmado si así fuera el caso, será de forma personal y no institucional.Como parte de su rechazo al video, el PT reiteró su respeto irrestricto y solidaridad a la labor periodística, y "seguiremos impulsando acciones que contribuyan a que".El video difundido en redes sociales señala que los, porque, supuestamente, dichos mediosy encabezan “una crítica perversa”.Menciona también que los medios de comunicacióny no les gusta que los rebatan.