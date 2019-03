PT tacha de noeliberal reforma a ley del SAR propuesta por Morena

a fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados advirtió que votará en contra del dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que Morena pretende someter a votación del pleno el próximo jueves; Gerardo Fernández Noroña dijo que la propuesta viene del Secretario de Hacienda y no es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña.“Es la Secretaría de Hacienda, es el secretario de Hacienda del gabinete (Carlos Urzúa) del Presidente que se está pasando de neoliberal, pues si nosotros estamos en contra de eso, a quién le quieren hacer la tarea, es incorrecto eso no lo planteamos en campaña, esa no es la postura del compañero Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y eso es indefendible, y nosotros no vamos a ir con esa posición”, sostuvo el legislador en conferencia de prensa encabezada por el coordinador de la fracción, Reginaldo Sandoval.En su intervención, Sandoval dijo que la ruta de la privatización fracasó toda vez que las administradoras son las únicas que ganan con los ahorros de los trabajadores. Detalló que tienen utilidades del 36 por ciento, en tanto, los bancos, del 26 por ciento, en contraste, el crecimiento de la economía no rebasa el dos por ciento y el beneficio de los trabajadores no llega al cinco por ciento.“Hay más de 62 millones de cuentas individuales, significa que estaríamos lastimando a más de 62 millones de mexicanos, por eso, esta iniciativa es de alto impacto y aquí nosotros sostenemos que debemos de frenar la ruta del modelo neoliberal y entonces, estamos en esta ruta”, subrayó el líder parlamentario.“Tenemos que ser nosotros muy precisos, nosotros no vamos a aprobar nada que sea en contra de los trabajadores de nuestra patria y esta iniciativa tiene como fin ampliar el porcentaje del fondo de ahorro de los trabajadores para el tema de la especulación financiera."Plantea un tema de una comisión que desde nuestro punto de vista esa comisión debe nombrarse ahora para hacer una auditoria al manejo de los ahorros de los trabajadores. En la propuesta nuestra, nosotros sostenemos que la ruta de la privatización fracasó que las únicas que ganan son las administradoras."Actualmente traen una utilidad de más del 36 por ciento, los bancos el 26 por ciento y el crecimiento de la economía no rebasa el dos por ciento y el beneficio de los trabajadores no llega al cinco por ciento".El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue cuestionado sobre si tiene o no los votos suficientes para probar las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en respuesta dijo que “solo se requiere de mayoría simple”.