Publican fotografías comprometedoras de Bill Clinton con una de las esclavas de Jeffrey Esptein

Estados Unidos.- A Bill Clinton (72 años) se le están poniendo las cosas feas. Si hace tan solo unas semanas se conocía que estuvo en alguna ocasión en la rebautizada como «isla de las orgías» de Jeffrey Epstein e, incluso, llegó a utilizar el avión del fallecido pedófilo con dos mujeres, el Daily Mail saca a la luz unas fotografías de lo más comprometedoras para el expresidente de Estados Unidos.



Se trata de unas imágenes de Bill Clinton con una de las esclavas sexuales de Jeffrey Esptein que, por aquel entonces, la chica no tendría más de 22 años. Al expresidente se le ve sonriendo mientras que la joven, Chauntae Davies, le realiza un masaje en el cuello tras un viaje con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a África en 2002 en el famoso avión The Lolita Express.



Las fotografías fueron tomadas en Portugal mientras repostaban después de volar desde Nueva York. Según la versión contada por la propia Chauntae Davies, fue Maxwell la que insistió en que le diese un masaje al expresidente, vestido con una camisa amarilla con botones y pantalones claros, después de que este se quejase de cierto dolor en la zona del cuello.



Aseguró también que Clinton se portó como un caballero con ella, violada en repetidas ocasiones por Jeffrey Epstein después de ser reclutada por Ghislaine Maxwell. «Aunque la imagen parece extraña, el presidente Clinton fue un perfecto caballero durante el viaje y no vi absolutamente ningún juego sucio que lo involucrara», dijo.



Pese a todo, las imágenes prueban la estrecha amistad que mantenía el expresidente de los Estados Unidos con el fallecido pedófilo y su madama, Ghislaine Maxwell, que se encuentra en la prisión de Brooklyn a la espera de juicio. Estas imágenes aparecen justo cuando Bill Clinton ha anunciado su respaldo a Joe Biden en la convención demócrata.