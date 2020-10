Publican fotos íntimas de candidata en Hidalgo; las tomaron sin su permiso

Escuchar Nota

través de las redes sociales, la candidata a regidora del municipio de Actopán del partido local Podemos, Carlynn Houghton, fue víctima de un ataque a su intimidad al difundirse un par de fotografías en las que la contendiente aparece semidesnuda e inconsciente.Junto a las imágenes, los atacantes difundieron el mensaje "Que vergüenza Candidata a regidora de la planilla de ARMANDO MONTER REYES candidato a la presidencia municipal del partido PODEMOS".Narró que las imágenes se tomaron sin su consentimiento cuando acudió con un grupo de personas para revisar un asunto de unos terrenos, con quienes acudió a un bar con razón social Michelandia, donde le habrían ofrecido una bebida que le hizo perder la conciencia."Si me preguntan qué fue lo que paso, no tengo la menor idea. Solo se que desperté en mi casa, sin calzones, con algunos moretones en mi cuerpo, sin mi celular, porque fue con mi celular, parece ser que grabaron algún video"."Me despidieron como si yo hubiera tenido la culpa. Decían yo lo había provocado porque había decidido salir, no creo lo haya provocado"."Esto no es proselitismo político, se trata de seres humanos, de ser empáticos. Yo no creo con ese odio, con ese veneno de esas personas que hicieron eso. Solamente no quiero que otras mujeres lo sigan pasando"El próximo 14 de octubre culmina el periodo de campañas del proceso electoral que se llevará a cabo el día 18 en el estado de Hidalgo para elegir autoridades de 84 ayuntamientos del estado.Con información de Excélsior