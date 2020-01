Publican reglas para abordar trajineras en Xochimilco

Escuchar Nota

“Aunado al compromiso de la alcaldía de salvaguardar la integridad de nuestros habitantes, visitantes y turistas que se desenvuelven dentro de este entorno único en el mundo, es que se consideró de vital importancia reglamentar de manera conjunta autoridades y prestadores de servicios turísticos, lineamientos que permitan ejercer la actividad turística a fin de que el visitante disfrute de una experiencia segura y placentera”, se lee en el documento.



López-Dóriga Digital

La alcaldía depublicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México lasen los canales de la entidad.Tras su publicación, el reglamentoentrará en vigor a partir de este jueves.Estas indicaciones fueron emitidas luego de queSegún datos de la alcaldía, se reportan de, entre ellos mareos, hipoglucemia y lesiones pequeñas.• El cupo máximo por trajinera será de, contando como asiento a partir de los 4 años de edad.• Ubicar los, con el fin de prevenir cualquier accidente.• Solo se permitirá el consumo deo envases de 355 ml como máximo por persona.• Los visitantes deberán permanecer en su lugar, quedando• No se deberán sacar las manos ni pies y no se deberá permanecer de pie en la parte delantera o trasera de la trajinera.• Está prohibida introducir radios, grabadoras, bafles, plantas de energía y reproductores de sonido a altos decibeles.• Queda prohibidoen servicio.• Está prohibido tirar basura en los canales, por lo que deberá ser depositada en los contenedores de los embarcaderos.• Si algún, deberá ser reportado al módulo de turismo para que sea sancionado.Esto no ameritará la devolución del pago del servicio.