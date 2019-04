En la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de la República dio detalles de la política de comunicación social del actual gobierno.Dijo que está prohibida la propaganda para amedrentar o presionar a los medios de comunicación o periodistas.“El gobierno nunca hará alguna recomendación informativa, ni al medio ni al periodista o algún tipo de coacción”, dijo.Jesús Ramírez afirmó que el objetivo de la política de comunicación es incentivar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar de la población.Buscarán que la ciudadanía se empodere a través de transparentar la acción gubernamental.“No habrá contratos anuales, se seleccionarán a los medios de acuerdo a los objetivos específicos de cada campaña”, dijo.Agregó que: “La publicidad oficial no se concentrará en unas cuantas empresas (…) Ningún medio de comunicación por preponderante que sea puede tener más del 25% de una pauta publicitaria en alguna campaña (…) Se van a aplicar criterios de equidad”.Aseguró que no se contratarán agencias publicitarias o directores a través de agencias publicitarias y que se hará la utilización del 100 por ciento de los tiempos oficiales.“El gobierno utilizará el 100 por ciento de los Tiempos Oficiales en radio y televisión”, enfatizó.Jesús Ramírez dijo que al momento no hay un registro o padrón nacional oficial de medios y que ellos tienen registrados:• 2 mil 052 estaciones de radio• 665 televisoras en todo el país• Mil 590 medios impresos en todo el país• Además de los medios digitales del cual no hay un registro oficial“Queda prohibido hacer uso de propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios comunicación”, afirmó Jesús Ramírez, vocero de presidencia.