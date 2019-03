Pudo ser Neo

La trilogía Matrix estuvo a punto de ser muy diferente. Después de que ningún actor los convenciera para el papel de Neo, los productores pensaron en la posibilidad de hacer un cambio radical y que una mujer fuera la protagonista. De hecho, hubo nombre que sonó con fuerza: Sandra Bullock.En una entrevista con The Wrap, el productor Lorenzo di Bonaventura, que tuvo una ardua lucha con Warner Bros para llevar la increíble saga creada por las hermanas Wachoswki a la gran pantalla, ha declarado que Bullock estuvo entre los nombres que surgieron para el papel de Neo. La actriz rivalizó con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Will Smith por el papel.El productor relata cómo primero se dirigieron a Brad Pitt, pero el actor dijo estar exhausto tras el rodaje de Siete años en Tibet y declinó el proyecto. Después llegó la opción DiCaprio, que también veía con buenos ojos el proyecto, pero que tras el rotundo éxito de Titanic no quería verse inmerso en otra producción cargada de efectos visuales.“Vimos a tanta gente que ni me acuerdo. Estábamos desesperados. Hablamos con Sandra Bullock y le dijimos que pensábamos en la posibilidad que Neo fuese una chica”, explicó Di Bonaventura. “Simplemente no era algo que ella quisiera en ese momento. Así que quedó en nada”, añadió el productor.