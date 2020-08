Pueblos indígenas protestan contra Tren Transístmico en Oaxaca

Escuchar Nota

Juchitán de Zaragoza.- Unos 100 representantes de las comunidades que pertenecen a los municipios indígenas de San Juan Guichicovi y Matías Romero, iniciaron este lunes una jornada de protestas en contra de la modernización del Tren Transístmico.



En el punto conocido como Colonia Robles Poniente, los campesinos bloquearon las vías del tren y colocaron pancartas donde reclaman la construcción de un hospital de campaña para que se atiendan los pacientes de Covid-19.



Uno de los campesinos, Dagoberto Toribio Severo, ejidatario de Piedra Blanca, que pertenece a San Juan Guichicovi, dijo que en las comunidades indígenas de la zona norte del Istmo no cuentan con médicos y por esa razón demandan un hospital de campaña.



En la protesta, los campesinos exigen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se desista de las acusaciones que presentó en 2019 ante el Ministerio Público, por una supuesta privación de libertad, cuando varios ejidatarios de Mogoñé acudieron a protestar por fallas en el servicio.



Mientras que campesinos de Palomares, que pertenece a Matías Romero y de San Juan Guichicovi, también denunciaron que la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), se niega a pagar los daños ocasionados por derrames de gasolinas en sus pastizales.



Los pueblos indígenas, señaló Dagoberto Toribio Severo, están exigiendo que mientras no se realicen las consultas sobre la aplicación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, no se ejecuten los trabajos de modernización del Tren Transístmico.



Esta modernización contempla cambio de ríeles y de durmientes, el acarreo de balastro y construcción de puentes, así como la corrección de curvas y pendientes, cuyos trabajos debieron comenzar en marzo pasado.



Sin embargo, debido a que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), no ha actualizado su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Semarnat no ha concluido (por la pandemia), una consulta indígena sobre medio ambiente, los trabajos están suspendidos en cuatro de los cinco tramos.