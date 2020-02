Escuchar Nota

¿Puede el bebé usar perfume? Seguramente te hayas hecho esta pregunta tras haber bañado a tu bebé y querer que ese buen olor que deja su jabón dure todo el día; sin embargo, es posible que un perfume sea quizás algo demasiado fuerte para su delicada piel.Aunque esto parece innecesario para muchas madres, hay otras que están realmente preocupadas por el olor de los bebés y de qué modo conseguir que huelan bien todo el día. ¿Pero puede el uso de un perfume causar algún tipo de alergia? ¿Hay perfumes específicos para bebés?.Lo primero que tenemos que pensar es en la delicadeza de la piel del bebé, especialmente cuando es todavía un recién nacido. Incluso el hecho de que la madre utilice un perfume fuerte puede hacer que el bebé desarrolle algún tipo de alergia. Dicho esto, es necesario saber que cuando una madre quiere saber si su bebé puede usar perfume, también debe saber que la nariz es otro elemento a tener en cuenta. El bebé respirará el fuerte olor de su perfume y siendo su olfato más delicado, es posible que se sienta incómodo e incluso que llore.Esto significa, en resumen, que un bebé no debe usar perfumes . No importa cuán buenas sean las intenciones de una madre cuando perfuma a su hijo, ya que lo más importante siempre será poner por delante la salud comprender que existen alternativas para que siempre huela bien.Lo cierto es que, después de un cierto momento, el cuerpo del bebé comienza a acostumbrarse a factores externos, lo que significa que ya no serán tan intolerantes a los olores fuertes.Después de los 6 meses de edad, ya está permitido usar algunos tipos de cremas hidratantes que huelan, por supuesto, siempre las específicas para los más pequeños. Pero es solo a partir de los 2 años que se recomienda que la madre use perfumes con olores en su hijo. A esta edad, el cuerpo del niño probablemente será lo suficientemente fuerte para este tipo de olor.Eso sí, es muy importante resaltar que antes de echar cualquier perfume o colonia al bebé, debemos descartar que no tenga alergias o problemas cutáneos (como la piel atópica) que podrían agravar su estado.¿Puede el perfume y maquillaje de la madre dañar al bebé?Eventualmente, un poco de perfume o maquillaje de la madre puede terminar cayendo sobre la piel del bebé e incluso causar algún tipo de alergia. Si esto ocurre en pequeñas cantidades, no tiene porque ser motivo de preocupación, aunque las madres deben tener cuidado de no usar ningún maquillaje con el que el bebé pueda tener contacto.Además, tal y como os hemos mencionado anteriormente, el fuerte olor del perfume de la madre puede terminar afectando el sentido del olfato del bebé. La solución a esto es simplemente no usar ningún tipo de perfume mientras el bebé aún está en desarrollo , especialmente durante la lactancia.Extracto tomado de OKBebé para leer la nota completa de clik aquí