‘¿Pueden creer que me acusarán hoy?’; reitera Trump que no hizo nada malo

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

“They just wanted to get at the President. They had no intention of having a proper investigation. They couldn’t find any crimes so they did a vague abuse of power and abuse of Congress, which every administration from the beginning has done.” @RepDougCollins @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

....out, and he’s been amazing at it. The Democrsts have no message, they have no hope for 2020.” @RepDougCollins @foxandfriends Thank you Doug! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

El presidente estadounidenseironizó este miércoles sobre laque realizará lasobre los cargos en su contra de abuso de poder y obstrucción del Congreso que(impeachment)."¿Pueden creer que la izquierda radical me acusará hoy?, esos flojos demócratas,Una cosa terrible. Lean las transcripciones. Esto nunca debería sucederle a otro presidente nuevamente.", publicó en su cuenta de Twitter.La semana pasada, el Comité Judicial aprobó los, porque presuntamente TrumpTrump citó las palabras del congresista republicanoque afirma “solo querían llegar al presidente. No tenían intención de tener una investigación adecuada. No pudieron encontrar ningún delito, por lo que hicieron un vago abuso de poder y abuso del Congreso, lo que ha hecho cada administración desde el principio”.Agradeció el posicionamiento de su correligionario que lo calificó como un “caballero que vino a la Casa Blanca” al que no le permiten respirar desde su ascenso con acusaciones de enfado “porque en realidad hizo lo que dijo que iba a hacer”.La cita de Collin concluye diciendo que “este presidente debería continuar luchando como siempre ha luchado, por sí mismo y por este país. Continúe presentando políticas como medicamentos recetados y políticas comerciales” por lo queEn paralelo, los miembros de la cámara baja han comenzado el debate quey la votación de ambos artículos de juicio político se estima será entre las 6:30 horas (11:30 GMT) y las 7:39.