Pueden en Coahuila fabricar remolques refrigerados para vacuna anticovid

"Cuando se empezó a desarrollar la vacuna de Pfizer, Utility comenzó a investigar y a hacer la ingeniería necesaria para lograr esas temperaturas y actualmente ya tiene la configuración para transportar la vacuna", dijo Gabriel García, CEO de la empresa.

Uno de los más grandes retos que enfrenta la distribución masiva de la vacuna contra el Covid-19 es su traslado yrefrigerados que lo permitirían.Utility Trailers, empresa de origen estadounidense, tiene en, Coahuila, una planta para fabricar cajas para productos refrigerados, como alimentos y medicamentos, y dos plantas más para cajas secas.Por sus características,, pero a nivel mundial no existen los remolques adecuados, pues el promedio es fabricar cajas para alcanzar temperaturas de menos 30 grados Fahrenheit.No obstante, en Piedras Negras,El rediseño de la caja se hizo en el área de Investigación y Desarrollo e Ingeniería de la empresa, en, Estados Unidos. El plus es que su fabricación no requiere invertir más ni cambiar las líneas de producción de las plantas.Utility tiene otras, con una capacidad para fabricar 50 cajas al día.Por requerir mayor protección para que no pase el calor dentro de estas nuevas cajas, su costo sería de alrededor de 100 mil dólares, ya que un remolque refrigerado común cuesta 80 mil dólares.Utility tiene 104 años de producir remolques.de 50 por ciento.En el País, dondees su distribuidor desde hace 28 años, se comercializan unas 20 mil remolques al año (secos y refrigerados) facturando mil millones de dólares anuales.Entre sus clientes destacan empresas de alimentos como Alpura, Lala y Sigma Alimentos, Gonzalez Trucking y Río Express, entre otras.Debido a la pandemia, su mercado en México se cayó en 70 por ciento, luego de 4 meses sin vender, pero García confía en que habrá una recuperación en 2021 ya que comienza a reactivarse la demanda no sólo de remolques sino de refacciones.Los, recordó, también requieren ir renovando su equipo.Una caja refrigerada tiene una vida útil en perfectas condiciones de entre 5 y 7 años, pero éstas se siguen vendiendo en un mercado secundario donde sirve en condiciones regulares por 10 años.Para las cajas secas,y después, en el mercado secundario, se usan por otra década o hasta 15 años.