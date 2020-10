Puedes ir a Disney ahorrando durante 20 semanas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de los parques temáticos más populares y visitados del mundo es Disney World, en Orlando, un lugar en el que seguramente muchos deseamos estar.



Sabemos que en estos tiempos, es complicado viajar al extranjero, no solo por la pandemia, sino por el presupuesto. Sin embargo, adentrarse en este cuento de hadas no es imposible si te disciplinas y te propones ahorrar durante 20 semanas.



Para conocer Disney World necesitas constancia, una cuenta de ahorro, y seguir el plan que te proponemos en Destinos para​​ pagar avión, hospedaje, comida y entradas al lugar.



¿Si es mi primera vez, qué necesito para viajar a Estados Unidos?



Antes de planear el viaje, es importante que tengas en cuenta que es necesario que cuentes con la visa de turista y el pasaporte vigentes, ya que de otra forma no podrás llegar a Disney en Estados Unidos.



El pasaporte es el documento oficial que acredita tu identidad y nacionalidad ante el mundo. Para tramitarlo debes solicitar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores y realizar el pago que va de 626 a 2 mil 750 pesos, dependiendo de su vigencia



Para poder realizar el viaje a Disney deberás también obtener la visa B2 que sirve para hacer viajes turísticos. El trámite tiene un costo de 3 mil 200 pesos —para menores de 15 años el precio es de 320 pesos—, y para solicitarla debes presentar el pasaporte, entre otros requisitos que comprueben que tienes solvencia económica para costear tu viaje; además deberás comprobar que solo irás de turista y no tienes intenciones de quedarte en EEUU. Aclaramos que el pago no garantiza la aprobación del documento.



¿Qué debo contemplar para viajar a Disney?



El presupuesto para vuelos, comida, hospedaje y entradas es lo básico que necesitarás contemplar si deseas ir a Disney World. Y aunque en realidad no es barato ir a ese complejo con varios parques temáticos desde Ciudad de México, ahorrando de poco en poco verás cómo juntas el dinero necesario en 20 semanas.



Los precios del vuelo redondo de Ciudad de México a Orlando, Florida varían dependiendo los meses y días. Si comienzas a ahorrar ahora, terminarás las 20 semanas a finales de febrero de 2021. Los vuelos en esa fecha tienen un costo de 4 mil 617 pesos, según una consulta realizada este jueves 8 de octubre; sin embargo, si compraras el vuelo para abril, podrías conseguirlo por 3 mil 506 pesos. Aclaración: la disponibilidad de vuelos y precios puede variar







Te recomendamos planear tu viaje para temporada baja y comprar el vuelo con anticipación, para que el costo del boleto sea lo más económico posible.



En cuanto al hospedaje, dentro de Disney puedes encontrar hoteles de diversos precios, la habitación más económica para hasta 4 personas cuesta 2 mil 527 pesos por noche.



demás, puedes considerar hoteles que no estén dentro del recinto, pero sí muy cerca de Disney World. Aquí los precios dependen de la cercanía y de sus servicios y categoría. Sin embargo, encontrarás hoteles por 5 mil pesos, o un poco menos, por tres noches con desayuno incluido por persona.



Con respecto a las entradas a los parques, la elección depende de lo que quieras hacer en tu viaje ya que Disney te permite visitar un parque por día o visitar varios parques con la opción Park Hopper.



Es recomendable que te suscribas al boletín de Disney World para recibir las ofertas, así como para checar los descuentos que puedes obtener. El ticket personal para visitar un parque por día tiene un costo de 109 dólares, equivalentes a unos 2,330 pesos mexicanos.



Así, para ir a Disney World y pasar ahí 4 días y 3 noches, te recomendamos ahorrar 20 mil pesos por persona para costear vuelo, hotel y accesos a los parques.



Reto de las 20 semanas ¿cómo ahorro?



Para conocer Disney World con un presupuesto de 20 mil pesos a reunirse en 20 semanas, el primer paso es dejar de comprar cosas innecesarias y hacer a un lado los antojos. Todo ese dinero debe ser destinado a tus ahorros. Cuando quieras dejar de ahorrar, piensa en el viaje, en las atracciones de Disney, y en lo mucho que te divertirás.







Para tu objetivo tendrás que ahorrar 143 pesos diarios, con lo que juntarás 20 mil pesos al concluir las 20 semanas.



Con este reto de 20 semanas podrás cumplir tu sueño de ir a Disney World y conocer uno de los parques temáticos más emblemáticos del mundo.