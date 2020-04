Puedes pagar tu tarjeta Liverpool aún con tiendas cerradas

Escuchar Nota

por tiempo indefinido ante la contingencia por el Covid-19, todavía es posible pagar tus tarjetas si tienes adeudos., y está la opción de pagar con transferencia SPEI.También es posible liquidar adeudos desde los bancos con los que la cadena tiene convenio, ya sea en ventanilla, o por medio de su Banca electrónica; para Liverpool Departamental, son Bancomer, Banamex, HSBC, Inbursa, Banca Mifel y CI Banco, a los que se añaden Santander, Banorte, Banco del Bajío y Scotiabank para la tarjeta VISA.Si tu banco es BBVA Bancomer, debes indicar el convenio 084946, y si es HSBC, el convenio 088. En el resto, basta mencionar que tu tarjeta es Liverpool.con SPEI tardarán dos horas, y si es a través de los convenios con bancos, un máximo de 48 horas., se distribuye para que ningún segmento quede vencido, señala Liverpool en su página web.Ahora, si no puedes hacer el pago en este momento, es posible aplazarlo hasta por 4 meses. Con este medida, no te exigirán el pago mínimo de la tarjeta, podrás seguir haciendo uso del crédito sin afectar tu historial crediticio, y omitiendo el cobro de gastos de cobranza e intereses moratorios.Eso sí, los intereses financieros se verán reflejados en el siguiente corte; si deseas evitarlos, deberás realizar el "pago para no generar intereses".Para solicitar el apoyo, debes llamar al (433) 689-2040, seleccionar la opción 1, marcar los 16 dígitos de tu tarjeta y tu número celular, e indicar cuántos meses de prórroga requieres.