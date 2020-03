¿Puedes perder tu trabajo a causa del coronavirus? Te lo decimos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las afectaciones económicas causadas por la declaración de pandemia de Coronavirus (COVID-19) ya han comenzado a resentirse dentro de las empresas y en las finanzas de los trabajadores, por eso te explicamos si puedes perder tu trabajo a causa de esta nueva enfermedad que ha paralizado a potencias mundiales.



De acuerdo con el portal Alto Nivel, las consecuencias económicas no solamente se han resentido por la disminución de las actividades en diferentes partes del país, sino también porque el gobierno federal todavía no declara una contingencia sanitaria, lo que ha provocado problemas jurídicos y laborales para diferentes compañías y empleados.



Es importante destacar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en sus artículos 42 Bis, 427 y 429 que, cuando las autoridades competentes declaren una contingencia sanitaria, las relaciones laborales se deben suspender de manera temporal, pero, el patrón está obligado a pagar al empleado una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día de que dure la suspensión.



Esto no se traduce como una ruptura de relaciones laborales sino que sólo se suspenden por el tiempo que dure la contingencia; el problema es que actualmente no hay una declaración por parte de las autoridades, por lo cual los patrones sí pueden terminar relaciones laborales con sus trabajadores, aunque esto sea de manera injustificada, por lo cual deberá pagar lo siguiente:



Una indemnización de tres meses de salario



20 días de sueldo por año trabajado [Si tienes más de 15 años de antigüedad]

Prima de antigüedad

Parte proporcional de prestaciones como el aguinaldo.

Pagar estas indemnizaciones no resultará tan favorable para las compañías, por lo cual es mejor que se llegue a un acuerdo entre el patrón y los trabajadores para que ambas partes resulten beneficiadas en este tiempo de crisis.



Ahora, en caso de que la persona se haya quedado sin trabajo y contraiga coronavirus, debe tener la calma de que no quedará desprotegido, ya que el artículo 109 de la Ley del Seguro Social señala que el trabajador asegurado que haya perdido su empleo tendrá, durante las siguientes ocho semanas posteriores a su desocupación el derecho a recibir asistencia médica, al igual que los beneficiarios del trabajador que fue despedido.



Otro panorama que se puede presentar es que el patrón suspenda las actividades laborales con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de ser así, el trabajador va a seguir recibiendo sus ingresos, pero será la Junta de Conciliación quien establezca la indemnización que les corresponde a los trabajadores.



Respecto al pago del seguro social, cabe mencionar que si el patrón suspende actividades obedeciendo las recomendaciones de las autoridades locales y no cuenta con la aprobación de la Junta de Conciliación sí deberá seguir pagando las cuotas al IMSS de cada uno de sus empleados.



Pero si la compañía cuenta con la aprobación de suspensión de labores por causas de fuerza mayor, ya no tendrá la obligación de pagar las cuotas del IMSS, por lo cual deberá dar de baja a sus trabajadores ante el Seguro Social, aunque ellos seguirán gozando de servicios médicos por las próximas 8 semanas, una vez que se levante la contingencia, los patrones deberán reanudar el pago de las cuotas al IMSS.



Finalmente, cuando el Consejo de Salubridad General o el Presidente de la República declara una contingencia se deben suspender las actividades productivas de manera total o parcial, dependiendo de los términos de la declaratoria, pero en estos casos los patrones están obligados a seguir pagando los ingresos o una indemnización de un día de salario mínimo, por cada día que dura la suspensión, a sus trabajadores.



Con información de Oink Oink.