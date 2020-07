Pugnan diputadas por protección contra violencia política hacia la mujer

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las Diputadas de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Congreso del Estado, presentaron una iniciativa a fin de armonizar el Código Electoral y la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Coahuila, para incluir la violencia política contra la mujer en razón de género en la legislación local.



La Diputada de UDC, Zulmma Guerrero Cázares, Presidenta de la Diputación Permanente e integrante de la Comisión, señaló que de aprobarse la reforma, se enriquece en Coahuila el marco jurídico en materia de protección contra la violencia política por razón de género, ya que es una realidad que este sucede y en muchos casos se ve como normal, pero no lo es, y entre otras afectaciones restringe y limita la participación de las mujeres en política.



Dicha iniciativa destacó la legisladora fue fortalecida con el liderazgo de los trabajos de la Diputada Blanca Eppen, Coordinadora de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, con el concenso y respaldo de la diputada Diana Patricia García y el inédito e invaluable acompañamiento del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Consejeras electorales del IEC y el Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Magistrado Sergio Díaz Rendón.



Guerrero Cázares indicó que esta reforma es trascendental al constitucionalizar el deber de todo órgano del Estado, a la búsqueda de la igualdad material y sustantiva en la participación política de la mujer, se está dotando a este principio de paridad de género, de la garantía más sólida de la que puede disfrutar con otros ordenamientos en los que no existe tal reconocimiento explícito



De esta forma explicó, a diferencia de las acciones afirmativas, que por su naturaleza son temporales y resultan de diversa naturaleza frente al principio de paridad de género, éste constituirá ya una regla de integración de todos los órganos del Estado Mexicano, y goza, a raíz de la reforma constitucional de junio de dos mil diecinueve, del máximo reconocimiento y jerarquía que puede tener una norma en la constitución.



El pasado 13 de abril de 2020, se publicó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



El objeto de esta iniciativa es armonizar el Código Electoral de Coahuila y la Ley de Medios de impugnación, para incluir la violencia contra la mujer en razón de género, introduciendo dicha figura en el Código Electoral como una posible conducta violatoria de los derechos políticos-electorales de las mujeres, siendo denunciable a través de procedimiento especial sancionador como en juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, así como medidas cautelares y medidas de reparación integral para la mujer en el caso del procedimiento especial sancionador.



También propone como requisito para ocupar la gubernatura, diputaciones o puesto en los Ayuntamiento no haber sido condenado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género.



Plantea la integración del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila con paridad de género, como lo dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de igual forma se incluye la propuesta para que en la resolución de conflictos intra-partidistas se aplique la perspectiva de género.



También establece obligaciones para aspirantes a candidaturas independientes de abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, instituciones públicas o privadas.