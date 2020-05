Pulgas no se animan a reabrir

Escuchar Nota

Eagle Pass, Texas. A 15 días de haber sido reabiertas las pulgas en esta ciudad, no más de 4 comerciantes se han instalado en un intento por vender su mercancía.



Este viernes se pudo ver y constatar que realmente los comercios informales dependen del cliente mexicano y ahora que el cruce para ellos por ser no esenciales se ha extendido en su restricción, el problema es evidente seguirá para estos comerciantes.



La reapertura de las pulgas se dio el pasado 9 de mayo después de poco más de 2 meses de haber sido restringidas a consecuencia del coronavirus.



Aunque ya operan de nueva cuenta, no se vislumbra un mejor panorama, dedujeron tanto clientes como los vendedores.