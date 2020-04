Pulmones de deportistas son más propensos a sufrir por Covid-19

Escuchar Nota

Manchester.- Una investigación realizada en Alemania e Italia informa que los futbolistas y otros atletas de élite enfrentan un riesgo particular de que el coronavirus infecte sus pulmones, lo que plantea importantes dudas sobre los intentos de reiniciar las ligas profesionales.



La investigación, liderada por inmunólogos italianos y especialistas en pulmones de institutos en Berlín, Roma y Verona, sugiere que debido al ejercicio extenuante, los atletas de élite tienen más probabilidades de inhalar partículas del virus y dirigirlas a las áreas inferiores de los pulmones.



El Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, puede provocar daño pulmonar y complicaciones como neumonía y, en casos graves, síndrome de dificultad respiratoria aguda.



El documento, que aún no es revisado por otros especialistas, también menciona que los atletas que son asintomáticos podrían empeorar su condición al infectar sus pulmones durante un esfuerzo extenuante.



En su artículo 'El primer modelo inmunológico integral de Covid-19', Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro y Roberto Nisini, plantean preguntas sobre la seguridad de jugar mientras el virus permanezca en el aire.



El patrón de la respiración cambia dramáticamente durante el ejercicio extenuante por un tremendo aumento de la ventilación (los volúmenes de aire inspirado y exhalado), y de la ventilación alveolar en particular", afirman los autores.



Los investigadores afirman que los "pulmones ideales" de los atletas, si bien son útiles en condiciones normales, favorecen significativamente la inhalación profunda de agentes infecciosos.



El estudio agrega que los deportistas que tienen el virus pero no muestran síntomas, podrían empeorar su condición por el paso del virus de sus vías respiratorias superiores a las inferiores.