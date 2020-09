Pumas golea a Puebla y conserva el invicto en la Liga MX

Escuchar Nota

.- Pumas sigue demostrando que su buen paso no es casualidad y mantiene su invicto en el. Cinco minutos le bastó a Universidad para reponerse de una ventaja temprana de Puebla y se llevó el triunfo (4-1) en el estadio Olímpico Universitario, para mantener su condición perfecta en el certamen y permanecer dentro de los puestos de clasificación directa aUniversidad dio la primera advertencia, con un disparo dea los dos minutos, el cual terminó en las manos de Jesús Rodríguez, portero poblano.Pese a queEl primer gol se dio a los 10 minutos, cuando apareció Salvador Reyes, quien capitalizó un buen pase de 'taquito'/ dey le ganó en un mano a mano a. Sorpresivamente,Con apuros,, pero los mediocentros eran incapaces de encontrar a Carlos González o a Juan Dinenno para igualar los cartones.Por su parte,A los 19 minutos, llegó la primera advertencia de, quien se aventuró desde el exterior del área, pero la pelota terminó en manos de Rodríguez.Pero, que no dejaba de mover el balón e insistir, por fin pudo capitalizar sus esfuerzos en el minuto 31, cuandoapareció en él área y recibió un servicio deel cual mandó al fondo de las redes para igualar los cartones.Ese gol era todo lo que necesitabapara meterse en el partido. A los 34 minutos,cometió falta sobre Alejandro Mayorga en la zona y el nazareno no dudó en marcar penal. Carlos González asistió al manchón y lo hizo efectivo con un buen disparo cercano al primer poste. En cinco minutos, el equipo de Andrés Lillini hizo la voltereta y colocó la pizarra 2-1.Aquella anotación fue un aliciente para que el compromiso tomara mayor ritmo e intensidad. Por un lado, obligaba al Puebla de Juan Reynoso a buscar el empate, mientras que los pupilos de Lillini trataban de mantener o incluso aumentar su ventaja.Al regreso del descanso,con un testarazo que recibió tras un centro de Alan Mozo, pero Rodríguez estuvo bien atentó a la redonda y defendió en dos pasos.Pero el ímpetu deA los 58 minutos, Nicolás Freiré remató y Rodríguez rechazó, pero Johan Vásquez tomó el rebote y colocó el tercer gol para Universidad.consiguió su gol al 62’, cuando se aventuró desde fuera del área con un derechazo que terminó entre el poste derecho y la atajada del cancerbero poblano. El 4-1 estaba cantado.Con este resultado, Universidad llegó a 18 puntos y, a falta de lo que haga, cerrará el sábado entre el segundo o el tercer lugar de la clasificación.Información por Milenio