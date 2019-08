Pumas recupera la sonrisa frente a Veracruz

Pumas de la UNAM aprovechó las debilidades de su rival para recuperar la sonrisa, luego de vencer 2-0 a un desahuciado Veracruz, en partido de la jornada cinco del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.El mediocampista Víctor Ignacio Malcorra, al minuto 64, y el defensa colombiano Jeison Angulo, al 68, fueron los artífices para que los felinos volvieran al triunfo en el Olímpico Universitario en este certamen y derrotar a unos escualos, que desde noviembre de 2015 no perdían en CU.Con este resultado, Pumas alcanzó nueve unidades en la clasificación y Tiburones Rojos se estancó con un punto e hilvanó 31 partidos sin ganar en Liga MX, su último triunfo data del 25 de agosto de 2018 frente a Tijuana, por lo que sino vence a San Luis la próxima semana cumplirá el año. Peor aún siguió último en la lucha por el no descenso.Pumas necesitaba un “vuelve a la vida” después de no ganar en sus últimos dos cotejos ligueros y Veracruz, por su lado, quería una bocanada de aire, algo que le resucitara debido a su larga racha negativa sin ganar.Así con eso se esperaba un partido abierto de ida y vuelta, pero los argumentos no le alcanzan a los jarochos para jugar así; los auriazules tomaron la iniciativa, la responsabilidad del partido en busca de hacer valer su condición de local.Los felinos generaron el futbol, crearon jugadas de peligro, pero el tino careció en el primer lapso y cuando olía la anotación siempre estuvo atento Sebastián Jurado, el garbanzo de a libra que tiene en su plantel Tiburones Rojos.Jeison Angulo, el paraguayo Carlos González, Juan Pablo Vigón y Víctor Malcorra tuvieron en sus pies la anotación de Pumas, pero ninguno pudo conseguir el festejo frente a un Veracruz aguantador en la primera parte.En el segundo lapso con más atrevimiento, los escualos por fin se acercaron un poco más a la meta defendida por Alfredo Saldívar, el chileno Bryan Carrasco dio el primer aviso y luego el español Abraham González, ex puma.Mientras que a los universitarios le costaba tener mayor claridad y conexión a la ofensiva, nada que ver con lo de la primera mitad.Pero el futbol demostró ser voluble, cuando Pumas fue mejor no anotó y cuando Veracruz estaba en mejor momento tampoco lo hizo, en una muestra más de que este deporte no es de merecimientos.Tuvo que volver la confianza y la alegría a los felinos gracias a una genialidad de Malcorra, quien cobró una falta en los linderos del área que se le había cometido al recién ingresado Juan Iturbe y con zurdazo superó a Jurado en un golazo.Así Pumas recuperó sus virtudes al ataque y de inmediato colocó el 2-0 en una buena jugada colectiva entre Malcorra, González y que definió Jeison Angulo, quien hizo su primer tanto en el futbol mexicano.Los dos goles en un santiamén prácticamente desmoronaron a Veracruz, el partido fue de uno solo y siempre estuvo más cerca un tercer tanto de Pumas que el descuento de la visita. El resultado ya no se movió y los pronósticos y el favoritismo de Pumas hoy no falló en las quinielas.El arbitraje estuvo a cargo de Roberto García Orozco, quien cumplió con su trabajo y amonestó al local David Cabrera, así como a los visitantes Sebastián Rodríguez y Daniel Villalva.