Puse toda mi vida en la película: Pedro Almodóvar

Un abrazo interminable entre Pedro Almodóvar y Penélope Cruz mientras Antonio Banderas los observaba de cerca con el rostro bañado en lágrimas lo decía todo.La postal de la triada española estaba enmarcada por una estruendosa ovación que celebraba el regreso del cineasta manchego a la competencia oficial por la Palma de Oro, un premio que se le ha resistido como pocos.Pero Almodóvar tiene ahora una nueva oportunidad gracias a Dolor y Gloria, un melodrama que retrata de manera paralela su infancia y una etapa muy específica como cineasta, aquella donde después de la consagración el personaje principal interpretado por Banderas se hunde en sus vicios, sus malestares físicos y su depresión."Muchísimas, muchísimas gracias. Puse toda mi vida en esta película. No tengo palabras suficientes para agradecerle a mi equipo y a este festival por tenerlos aquí."Ésta es una de las noches más hermosas de toda mi vida y se la debo a todos ustedes”, pronunció el realizador en inglés al concluir la proyección oficial en el Teatro Lumière, a la que acudió el jurado presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu.Almodóvar, quien lució un sobrio smoking negro sobre una playera de manga larga del mismo color y con cuello de tortuga, también mencionó a la catalana Nora Navas, el argentino Leonardo Sbaraglia y al vasco Asier Etxeandia, que le respondían con aplausos y reverencias.Unos metros más adelante, Marisa Paredes y Rosy de Palma también celebraban con sus palmas la nueva película del director que les cambió la vida, y quien ha liderado el cine español desde hace décadas con películas como Átame, Volver o Hable con ella, que en 2003 le mereció el Oscar a Mejor Guion Original a costa de Y tu mamá también.Previo a la proyección oficial, el equipo de Dolor y Gloria recorrió la alfombra roja al ritmo de la melodía Come Sinfonia, de Mina, mientras los cientos de fotógrafos inmortalizaban el momento con sus lentes.Tras concluir el protocolo de Cannes, Banderas recorrió nuevamente la red carpet en compañía de su novia Nicole Kimpel, a quien dio un espontáneo beso en la boca que se convirtió en la envidia del público francés que esperó durante horas para ver de cerca de la delegación española en todo su esplendor.Amber Heard, Anja Rubik, Marica Pellegrinelli, Bella Hadid y Kangana Ranaut también deslumbraron por sus atuendos y por las costosas joyas que portaron y que fueron proporcionadas por Chopard.Incansable luchador, el británico Ken Loach sigue con su combate contra el ultraliberalismo en Sorry We Missed You, el filme que presenta en Cannes y con el que podría convertirse en el primer cineasta de la historia con tres Palmas de Oro.Tres años después de coronarse en La Croisette con Yo, Daniel Blake, Loach cuenta la historia de Ricky y Abby, padres de dos niños, que pese a trabajar infatigablemente no consiguen salir a flote.Ricky, harto de ir de empleo en empleo, decide comprarse una camioneta para ponerse de transportista a su cuenta, pero estando vinculado a una agencia. Un nuevo empleo basado en un “contrato de cero horas” que tendrá nefastas repercusiones en su familia.En una alusión directa a la “uberización” de la sociedad, en referencia a la externalización de los empleados, el cineasta británico busca mostrar la precariedad laboral actual, donde no es necesario que un “jefe saque el látigo” porque es “el trabajador quien se explota a sí mismo”.Y esta situación de inseguridad laboral hace que la extrema derecha se desarrolle, advierte el director."Si no solucionamos esto, la extrema derecha va a seguir avanzando, porque la gente estará cada vez más descontenta, más indignada, sin esperanza, tendrá cada vez más miedo”, dijo Loach en la rueda de prensa del filme. “La extrema derecha se expande con el miedo”.