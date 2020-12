Putin cumple el sueño de un niño gravemente enfermo

Escuchar Nota

Путин исполнил желание мальчика - обнять панду. А потом сам ему позвонил pic.twitter.com/snWBg867Jh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 19, 2020

, siempre ha tenido un sueño inusual: abrazar a un oso panda de verdad. En vísperas del Año Nuevo, su deseo se ha cumplido gracias alCon sus padres, el chicopara ver al oso y luego habló por teléfono con el jefe de Estado.Durante la excursión, el niño originario de la región de Tula sy lo alimentó. También visitó una clínica veterinaria y con el panda llamado Zhuy diseñaron una camiseta: pintaron la prenda blanca con pinturas.​Luego recibió una llamada del presidente ruso. Muy emocionado y nervioso, le contó su experiencia y le agradeció por haberle cumplido su sueño."Buenas tardes... No, no lo he abrazado, dicen que no se puede…por haber cumplido mi sueño", dijo el joven Alexandr a Putin.La historia empezó el 5 de diciembre cuandonavideña denominada Árbol de deseos. Su propósito es hacer realidad los deseos de, niños con enfermedades graves o de personas mayores gravemente enfermas., uno de los cuales ha sido el del chico de Tula, que tenía muchas ganas de abrazar a un panda, según el portal de la campaña.