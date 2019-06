Putin llama a cumplir con acuerdo nuclear iraní

La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní afecta el régimen de no proliferación de armas nucleares, insistió hoy el presidente ruso Vladímir Putin en la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, en Dusambé, capital de Tayikistán."A todos les preocupa la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) sobre el programa nuclear iraní; la salida de Estados Unidos de este acuerdo complicó considerablemente su implementación, tiene efecto negativo en la situación general en torno al régimen de no proliferación de armas nucleares", señaló Putin.Destacó que la única solución razonable en esta situación es que todos los miembros del acuerdo continúen observando sus obligaciones. "Rusia planea hacerlo", dijo, de acuerdo con un despacho de la agencia rusa Sputnik.Por otra lado, el líder ruso hizo un llamado a retirar los bienes sociales y humanitarios de las sanciones y restricciones comerciales en el marco de los conflictos comerciales que se han desatado en el mundo.El mandatario ruso señaló que actualmente se están desarrollando "guerras comerciales" reales en el mundo."De hecho, hay peleas sin reglas, con intimidación y eliminación de competidores con métodos no comerciales, y ahora, más que nunca, se necesitan nuestros esfuerzos colectivos para encontrar una salida a esta situación", dijo Putin, citado por el canal ruso de televisión RT.Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, también expresó el apoyo de Beijing para continuar con el acuerdo nuclear de 2015 con IránEl líder chino también se reunió con el presidente iraní en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Biskek, destacó la agencia estatal china Xinhua.Ambos líderes acordaron fortalecer los lazos bilaterales en momentos en que sus países tienen diferencias con Estados Unidos.En fechas recientes, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han escalado, mientras Washington ha impuesto nuevas sanciones económicas contra Irán.Putin, Xi y otros líderes de la región participan este sábado en la Cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA, por sus siglas en inglés), que celebra este sábado en Dusambé, capital de Tayikistán.La CICA aglutina a 27 países de la región: Azerbaiyán, Afganistán, Bangladés, Bahréin, Vietnam, Egipto, Israel, India, Jordania, Irak, Irán, Kazajistán, Camboya, Catar, Kirguistán, China, Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Pakistán, República de Corea, Rusia, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Uzbekistán y Sri Lanka.Asisten además 13 observadores: Bielorrusia, Indonesia, Laos, Malasia, Estados Unidos, Ucrania, Filipinas y Japón, así como representantes de las Naciones Unidas (ONU), la Liga Árabe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Asamblea Parlamentaria de Países de habla turca (TURKPA).