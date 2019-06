Putin y May se reunirán en G20 tras escándalo de espionaje

El presidente ruso Vladimir Putin y la primera ministra británica Theresa May se reunirán en Japón esta semana, con motivo de la cumbre del G20, por primera vez desde que un escándalo de espionaje el año pasado enturbiara las relaciones entre los dos países, indicó este miércoles el KremlinLa reunión, en la ciudad japonesa de Osaka, se producirá después de que Putin pidiera a principios de mes “pasar página en lo referente a los espías” en las relaciones con Reino Unido. Londres había reaccionado afirmando que para “tener una relación diferente (…) Moscú debe cambiar su comportamiento”.Las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú se deterioraron el año pasado tras el envenenamiento con Novichok, una sustancia neurotóxica, del exagente doble ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el sur de Inglaterra, que Londres atribuyó a Rusia aunque Moscú lo ha negado categóricamente.Skripal y su hija sobrevivieron tras permanecer hospitalizados durante varias semanas.El Kremlin indicó que ahora ambas partes tratan de dar “posibles pasos para normalizar el diálogo político”.Un portavoz de Downing Street confirmó la reunión, pero insistió en que no significa una normalización de las relaciones con Moscú."Seguimos abiertos a una relación diferente, pero eso sólo puede ocurrir si Rusia desiste de acciones que socavan los tratados internacionales y la seguridad colectiva”, dijo el portavoz de May en Londres.