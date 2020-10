Que ahorren trabajadores, patrones no deben aportar a pensiones; Salinas Pliego

Escuchar Nota

#BuenosDias hoy es #Martes13 y nada podría salir mal cuando le echamos todas las ganas a trabajar y ser felices. Somos lo que pensamos.



Les comparto mi ensayo completo publicado en mi blog.



Es mi humilde opinión sobre las pensiones y afores. https://t.co/A7I4VbjZgo — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 13, 2020

y uno de los empresarios más acaudalados del país, consideró que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son éstos los únicos responsables de ahorrar para su futuro; además, el polémico dueño deconsideró que son “ignorantes” quienes quieren que el Estado de haga cargo de las pensiones.En un texto denominado, una opinión de Salinas Pliego alojada en su blog, el empresario regiomontano planteó, nuevamente, una tesis contraria a la política sobre el sistema de jubilación nacional que propuso, con el apoyo del mayor sindicato obrero (la CTM, que pertenece al PRI) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la agrupación más influyente de la iniciativa privada., escribió el también dueño de la cadena de tiendas Elektra en su blog, desde donde ha atacado prácticamente todos los planteamientos del Gobierno de AMLO, incluido el manejo de la pandemia y el llamado de las autoridades de salud a mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, laborar desde casa.El pasado 25 de mayo, por ejemplo, Salinas, quien también no acató la orden que sus empresas cierren por el riesgo de contagio entre sus trabajadores, volvió lanzó un desafío a las indicaciones oficiales., preguntó a sus seguidores, planteó el empresario regiomontano en otra publicación, donde nuevamente propone que no hay quedarse encerrados.Este martes, Salinas Pliego se volvió a dirigir a los mexicanos y expuso que su ahorro no es trivial y que