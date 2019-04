Que autoridades federales escuchen a productores

El presidente municipal de San Juan de Sabinas, Julio Long Hernández, invitó al gobierno Federal y a los altos funcionarios de Comisión Federal de electricidad a que escuchen las quejas que tienen los pequeños y medianos de carbón de la región que fueron afectados por entregar 165 mil toneladas de este mineral a sola una empresa de la región.Julio Long reconoció el trabajo de la Prodemi a lo largo de estos años atrás, pues nunca quedaron mal con un pedido de carbón y por el contrario siempre lo entregaron en tiempo y en forma a la Comisión Federal.“No estamos viendo la equidad y la justicia para los pequeños y medianos productores de carbón. Ellos generan diez mil empleos directos y otros treinta mil empleos indirectos con sus fuentes de empleo y desde que no reciben pedidos de comisión ha dejado de circular por lo menos treinta millones de pesos por semana”, aseguró el presidente municipal.“Como alcalde quiero que la región tenga movimiento económico, que haya fuentes de empleo, pero con lo que está pasando el problema se agrava. No se esperaba que esta licitación saliera así, Cómo es posible que le den la mitad de los pedidos a una sola empresa y dejen fuera a los otros noventa productores de carbón”.El alcalde lanzó el llamado al Gobierno federal para que voltee a ver a la región carbonífera para que atienda el problema con el fin de que se resuelva el problema y que la economía local no se caiga.En el conflicto intervendrán la Secretaría de Economía, el propio gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, el alcalde Julio Long que hará gestiones para ello y por supuesto que la Prodemi hará uso de las instancias legales para echar abajo esa licitación.