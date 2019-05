Que citen a declarar a Peña Nieto, pide abogado de Lozoya

Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya Austin, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a comparecer al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.En entrevista con Noticieros Televisa, el litigante señaló que además de su cliente, otros ex funcionarios federales deberían ser citados, entre ellos el ex mandatario.-"Yo citaría al presidente Peña Nieto".-¿Que fuera citado el presidente Peña Nieto?-"Pues sí, para que declare; porque a ver, no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente, esto lo viví yo, lo vivimos muchos, lo conoce su papá, lo conoció su abuelito y bueno, este país así es".Dijo que Emilio Lozoya tendrá que decir si todo lo que hizo durante su función lo sabía Peña Nieto, sin embargo "muchas operaciones se hicieron con la conciencia y la convicción de que el señor presidente las ordenó".En la misma entrevista sostuvo que Emilio Lozoya se encuentra en México, que analizará si se entrega dependiendo de las condiciones.Al ser cuestionado sobre posibles tintes políticos, dijo que lo desconoce pero señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, ha emitido declaraciones en donde se expresa muy mal.