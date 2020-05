¿Qué debes hacer si tienes cargos no reconocidos en tu tarjeta de crédito?

Escuchar Nota

"Ahora que seguramente estamos haciendo más compras por internet es importante aprender a reconocer los cargos: hay algunos que definitivamente no hicimos, pero hay otros consumo que quizá sí fueron nuestros, pero el cargo se hizo doble por error, o bien el cobro aparece con el nombre legal del comercio, que no siempre es igual al nombre comercial y por eso lo desconocemos", explica Sebastián Medrano, director de Coru.com



"Un típico fraude es comprar por montos bajos con plásticos o datos ajenos, así se evita la sospecha de primer momento y luego avanzan en el robo por cantidades mayores; no obstante, también hay cargos equivocados por errores del comercio, por eso debes estar al tanto de tu cuenta y saber qué hacer si los detectas", añade.



>El cobro de consumos no reconocidos en tarjetas de crédito, débito y nómina ha sido la queja más frecuente de los clientes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante la contingencia., donde se advierte que la cuenta recibió un cargo atípico y necesitan verificarla con el número del plástico o el código de seguridad.Los otros métodos para engañar al cliente son mediante páginas falsas de ofertas que resultan muy similares a las originales., según el estudio Hábitos de los Usuarios en Ciberseguridad en México 2019 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).La plataforma de servicios financierosorienta a las personas que detectan un movimiento no reconocido en sus estados de cuenta o notificaciones bancarias, sobre qué hacer para aclarar el problema y recuperar su dinero:A veces los comercios tienen su nombre fiscal en sus datos bancarios, es decir, el nombre legal con el que están dados de alta ante Hacienda y que es distinto al nombre comercial. Por ejemplo, si compraste en latiendita.mx, puede ser el cargo aparezca a nombre de: Tienda electrónica pequeña S.A. de C.V. Antes de empezar una reclamación, investiga de qué compra se trata. Si es necesario llama al local y pregunta si se trata del mismo comercio donde pagaste. También, puedes pedir al banco que te aclare el nombre completo del comercio donde procede el cargo.Si definitivamente no recuerdas ese gasto o te parece sospechoso, comunícate de inmediato al banco para aclarar la situación. Si los cargos fueron realizados hace poco tiempo, pide que bloqueen la tarjeta de crédito para evitar más cargos. Los números de emergencia de tu banco vienen detrás del plástico. En caso de que lo hayas extraviado, también aparecen en la app del banco.Si definitivamente no pagaste tú esa compra, haz un reclamo del dinero vía telefónica o en la banca en línea de tu banco. Presenta una aclaración para que el cargo sea investigado y reembolsado a tu cuenta. Esto toma por lo general de 3 a 7 días hábiles, ya que el banco necesita solicitar al lugar las pruebas de los pagos y otros aspectos para determinar si el cargo fue hecho por otra persona o no.- Evita el uso de tarjetas en páginas sospechosas, si el sitio web no te genera confianza, usa otro medio de pago como depósito a una cuenta bancaria, mercadopago, Paypal u otra.- Activa las alertas bancarias en tu celular.- Verifica tu estado de cuenta cada semana.- Para tus compras en línea, solicita una tarjeta digital a tu banco, misma que genera claves dinámicas parecidas al token en cada compra para garantizar mayor seguridad.