Que deje de estarse haciendo chin…: Niurka a Ninel Conde

La polémica que ha generado la apariencia de Ninel Conde en los últimos días ha llegado a oídos de varios famosos, y a pesar de que algunos prefieren no dar su opinión al respecto,Al ser cuestionada por los reporteros sobre la controversia que existe en redes sociales por esta situación, la ex de Juan Osorio contestó: "Que deje de estarse haciendo chingaderas niña, que parece calamar, no mija, ¡era tan bella!".Pero al pensar un poco más sobre el tema,y añadió: "¡Ay qué bueno!, para que yo quede de bella nada más... tengo 53 años, con 35 años de edad (biológica)".Con información de ABC