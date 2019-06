¿Qué dicen las críticas negativas Toy Story 4?

"Toy Story 4" tuvo algunas primeras funciones de prensa para diversos medios de comunicación internacionales. Los mismos dejaron una cifra increíble en Rotten Tomatoes (la web de crítica del séptimo arte): un 100%, indicando que la gran mayoría de los que dieron su opinión pensaron que la película era perfecta.Sin embargo, luego de un tiempo así, cuatro de los más de 200 comentarios sobre la cuarta película de la saga bajó el "Tomatometer" a un 97%, similar al resultado de la pasada "Toy Story 3" del 2010 que se quedó con un 98%.¿Qué pasó? ¿Por qué a estas personas no les gustó la película? En The ARTery, Sean Burns la encontró "levemente divertida" y "profundamente innecesaria", escribiendo que la cuarta película de la saga "no estuvo a la altura de su innovadora franquicia".Por otro lado, Tyler Smith de Battleship Pretension, argumenta que "Toy Story 4" es "una diversión encantadora que nunca justifica su propia existencia". A su vez, la crítica de dos estrellas que dejó el usuario "Every Movie Has a Lesson" argumenta que "Toy Story 4 no coincide ni supera su origen, no cuando la repetitividad y la des-conexión reinan".Kyle Smith de National Review dice que "Toy Story 4" es "olvidable, mediocre y el intento más débil de las series hasta ahora". Para Johnny Oleksinski, la película culminó la franquicia de manera increíble, al igual que la anterior película, recordando que Pixar ha sobre-explotado sus secuelas desde el 2016.Si bien es difícil complacer a todo el mundo, parece que "Toy Story 4" lo ha logrado con la mayoría de su audiencia. La película se estrenó el pasado 20 de junio del 2019 en varios cines de Latinoamérica y del mundo con Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Keanu Reeves, Jordan Peele y muchos otros más.