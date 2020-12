¡Que el 2020 se acabe ya! Cierra el año en tono positivo

Escuchar Nota

"Existen los ciclos lunares y los escolares, existen los ciclos en las relaciones y en los proyectos. En ese aspecto, las personas nos programamos para iniciar y cerrar etapas", explica el también profesor de la Facultad de Medicina de la UANL.



"Nuestras capacidades de simbolizar, de buscar otras narrativas, de encontrar otras soluciones también se activan con los cambios de ciclos y con la conmemoración (de los mismos)", asevera el especialista en terapia de adolescentes, parejas y adultos.



"Están metidos en las estructuras más básicas de la humanidad. Usamos la imaginación para crear y eso nos une como familia y comunidad. Piensa, por ejemplo, si en la casa se preparó una cena especial para Navidad, si hubo intercambio de regalos, si participaste en algún culto religioso".

"Se fortalecen los lazos con las personas que amamos. Nos ayudan a construir memorias; a conectar con el sentido de la gratitud; a observar las transiciones de la vida que siempre sigue a pesar del caos. (Ayudan) a sentirnos acompañados, a conmemorar las pérdidas, a recuperar la esperanza".



"Si perdimos a un ser querido, por ejemplo, podemos agradecer todo lo que vivimos con esa persona. Frente a las pérdidas en general y el dolor, el objetivo es aceptar la realidad, aceptar que 'polvo somos y en polvo nos convertiremos', que todo en la vida es efímero y eso no es malo, es real", concluye.



"Hay que tomar así la vida para avanzar de la mejor manera posible, sacando lo mejor de nosotros mismos incluso en tiempo de enfermedad, pérdida o carencias económicas o materiales como el que estamos pasando".

Fue, después de todo, el año de la pandemia del, el que trajo calles vacías, dejó a miles sin empleo y a miles más lamentando la muerte de seres queridos.Pero incluso en medio del negro panorama es posible encontrar ciertas luces, razones para estar agradecidos, y despedir este ciclo de la mejor manera, coinciden los psicoterapeutas José Francisco Sánper y José Luis Leal.Esta despedida en tono positivo se logra a través de rituales que se pueden llevar a cabo de forma individual o familiar en estos últimos días del año.Los ciclos son parte tanto de la vida humana como de la naturaleza, señala Sánper. La llegada de unos"Por eso, en la última semana del 2020, mi invitación es cerrar el ciclo, que nos demos un espacio para la interioridad y la reflexión, porque en la medida en que pensemos en el crecimiento y los cambios vividos, podremos mejorar y avanzar en nuestros planes".Si bien es cierto que con la llegada del 1 de enero la pandemia no acabará mágicamente, la idea de comenzar el 2021 es suficiente para generar expectativas y ánimos, agrega el psicoterapeuta Leal."Así, el Año Nuevo nos hace ver un renovado horizonte. Trae perspectivas y ganas vigorizadas".Tal vez no los conozcas con el nombre de "rituales", pero los realizas constantemente, explica el experto Leal.Todo el tiempo, dice, el ser humano realiza rituales."Tenemos la capacidad de volver cualquier cosa y cualquier acto sagrado, de llenarlo de significado, emotividad y simbolismo, y de compartirlo con los demás".Ahora puedes crear un ritual para decirleEntre las ideas que comparte el terapeuta están prender velas, escuchar una canción que signifique algo para la familia y/o sacar fotos de momentos especiales.También puedes imprimir imágenes de los propósitos del 2021 o escribir una carta con tus deseos para el nuevo ciclo que leerás frente a tus allegados, de forma presencial con los que viven en tu casa y con el resto a través de plataformas digitales.Lo importante es que para cada ritual escojas con quién compartirlo, qué objeto va a cargar el significado de cierre y con qué te vas a quedar una vez que termine el acto.Por decir, enciendes una veladora para honrar la memoria de una persona querida a la vez que eliges una canción que te recuerda tu vínculo y los buenos recuerdos con ella. Así, cuando de nuevo escuches el tema, te acordarás de ese ser amado de una manera positiva.Sí, llevar a cabo este tipo de rituales puede detonar cierto bienestar emocional.Durante la realización de los rituales también conviene hacer un balance honesto de lo que trajo el 2020, apunta el psicoterapeuta Sánper.Bastan 30 minutos de reflexión e introspección."El primer paso es hacer una revisión de sí mismo que no debe ser dura. No se trata de castigarse o de juzgarse severamente. Lo que recomiendo es tomar pluma y papel, anotando los logros y las dificultades, lo bueno y lo no tan bueno."Después de examinar pasamos a la aceptación, repitiendo en nuestra mente: 'Y así fue, tanto los aciertos como los obstáculos, así fue'".Posteriormente llega el momento de agradecer. Los motivos de esta gratitud pueden ser varios: Desde la cercanía familiar que trajo la pandemia y la posibilidad de trabajar en casa hasta aquello que, con dolor, produjo un crecimiento personal o profesional.Esta dinámica puede ser repetida con la pareja y el resto de la familia, centrándose únicamente en la parte del agradecimiento, a fin de evitar ofensas y conflictos, recomienda Sánper.Y sí, aun en el año deles posible encontrar puntos positivos.Y tú, ¿estás listo para iniciar el 2021 con el pie derecho?